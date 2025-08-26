Michel asegura que el veto implica un ajuste de casi $80.000 para cada jubilado nacional de Entre Ríos

El principal candidato a diputado por el Partido Justicialista, Guillermo Michel, subió a sus redes sociales infografía vinculada al impacto que tiene en los jubilados nacionales que habitan la provincia tras el veto del presidente Javier Milei.

Cabe recordar que el veto fue sostenido por la Cámara de Diputados de la Nación la semana pasada y de esa manera el presidente Javier Milei se salió con la suya. Para esto fue necesario el voto de algunos diputados nacionales de Entre Ríos que votaron contra el aumento a los jubilados: Beltrán Benedit (La Libertad Avanza), Nancy Ballejos (Juntos por Entre Ríos), Atilio Benedetti (Juntos por Entre Ríos), Francisco Morchio (Encuentro Federal). Además se abstuvo de votar Marcela Antola (Juntos por Entre Ríos).

El cálculo que hizo Michel asegura que los jubilados nacionales que viven en Entre Ríos perdieron de ganar casi $80.000 de aumento en sus haberes.