Gobernador Mansilla, Rosario del Tala y San Benito mostrarán su cultura en el ciclo La Noche de las Ciudades

El evento será este sábado 30 de agosto desde las 19:00 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de Julio) de Paraná. Durante la jornada habrá música en vivo, danza, stands con emprendimientos y gastronomía.

Por San Benito se presentará el Taller de Guitarra Municipal a cargo de Ariel Noguera, y el Taller de Danzas Folclóricas. También participarán artistas plásticos de la localidad.

Mansilla presentará la actuación del Ballet Folclórico Municipal a cargo del profesor Joel Cisneros, el Ballet Folclórico Infantil a cargo de Tiara Rodríguez, y la Escuela Municipal de Danzas Clásicas a cargo de la profesora Gabriela Pasarello. Compartirán escenario el payador Jesús Castro y el acordeonista Cristian Rodríguez. Mansilla prepara además una muestra de arte decorativo, emprendedores locales, degustación de productos, y espacio de promoción de la Fiesta Provincial de la Torta Frita.

Desde Rosario del Tala llegará la música de la mano de Julio López con Senderos Trío. Habrá también danzas folclóricas tradicionales, batucada y comparsas y productos con identidad para degustar.

La Noche de las Ciudades es parte de CUAC! (Cultura Activa), un programa anual de actividades que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo, desarrolla en toda la provincia.

La entrada será libre y gratuita.