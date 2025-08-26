Paula Pedrozo entrenará y dará una charla abierta sobre rugby en Concordia

La concordiense Paula Pedrozo brindará una práctica y una charla para público en general.

La rugbier concordiense Paula Pedrozo estará el 30 de agosto en su ciudad natal para desarrollar una jornada de capacitación sobre el deporte de la ovalada. La capitana de Las Yaguaretés, la selección argentina femenina, se presentará el sábado desde las 15 en el Campo de los Deportes.

Pedrozo tiene previsto llevar adelante un entrenamiento y una charla destinada a las jugadoras locales. La propuesta será abierta a todo público, con la posibilidad de presenciar o participar de la práctica.

“Esperamos tener una jornada de lujo, que las chicas se lleven muchas herramientas y obviamente seguir fomentando este hermoso deporte” concluyó Pedrozo en el video de invitación reproducido por Despertar Entrerriano.

La llegada de la capitana argentina refuerza el desarrollo del rugby femenino en la región y se suma a otras visitas de jugadoras nacionales, como la de la villaguayense Antonella Reding meses atrás. Estas presencias aportan al crecimiento del deporte y al acompañamiento de los equipos en formación.

Con este tipo de encuentros, Concordia se posiciona como un espacio de referencia para la integración y el fortalecimiento del rugby femenino, consolidando la relación entre los clubes del interior y las máximas representantes del seleccionado nacional.