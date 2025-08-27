Colón cerró el primer ciclo de formaciones del Observatorio de Salud Mental

Con dos jornadas en la Casa del Bicentenario, la Municipalidad de Colón culminó el primer tramo del ciclo de capacitaciones del Observatorio de Salud Mental, instaurado por la Ordenanza HCD N.º 098/2024. Las actividades, abiertas y gratuitas, se enfocaron en la formación de preventores en adicciones y en el Programa “Vínculos”, orientado a familias y referentes de crianza.

El primer encuentro, “Formación de preventores de adicciones”, abordó detección temprana, factores de riesgo y protección, derivación y trabajo en red. El segundo, Programa “Vínculos”, brindó herramientas para familias y referentes de crianza con foco en infancias y adolescencias, comunicación, límites y entornos protectores

El lunes y martes se trabajó con equipos municipales, organizaciones y profesionales de la salud para fortalecer redes de prevención y cuidado en el territorio. Las instancias fueron coordinadas junto a la Dirección Provincial de Prevención y Control de Adicciones, en un esquema interinstitucional que combina herramientas conceptuales, abordajes prácticos y diseño de acciones comunitarias.

Marco institucional y presencia de autoridades

Las jornadas contaron con la participación del intendente José Luis Walser, concejales, equipos técnicos municipales y referentes de instituciones locales. El intendente destacó el trabajo colaborativo que sostiene el Observatorio de Salud Mental: “Seguimos trabajando con distintas temáticas, con el acompañamiento de la Provincia y de todos los bloques del Concejo Deliberante. Son problemáticas que nos atraviesan y nuestro compromiso es abordarlas en conjunto, desde los recursos que tenemos como comunidad, para mejorar la salud de todas y todos”.

El secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba, valoró el rol de los equipos y el impacto territorial: “Nos interesa que lo aprendido se vuelque en acciones concretas. Este ciclo cierra con propuestas de intervención comunitaria. El compromiso es de la gestión y también de la comunidad, para que lo trabajado se traduzca en acompañamiento real a personas y familias”.

Aportes técnicos

El Dr. Pablo Cymbalista subrayó la necesidad de pasar “de la preocupación a la ocupación”: “Traemos herramientas para la prevención primaria y para fortalecer los vínculos con madres, padres y referentes afectivos. Trabajando en la base podemos prevenir consumos y otras problemáticas de salud mental. Este programa culmina con acciones preventivas diseñadas por la propia comunidad de Colón”.

La Prof. Marcela García presentó la estructura de tres módulos del Programa “Vínculos”: “Trabajamos con familias y referentes para ofrecer recursos concretos en infancias y adolescencias. El tercer módulo propone articular en comunidad, promoviendo espacios de escucha y cuidado”.

Balance y próximos pasos

La coordinación del Observatorio informó que, tras la finalización de este primer ciclo, se continuará con nuevas temáticas (entre ellas, ludopatías y otros ejes de salud mental), que se anunciarán por los canales oficiales. El Municipio agradeció la participación de organismos, profesionales y organizaciones locales y ratificó la decisión de sostener estas políticas públicas de prevención, capacitación y acompañamiento.