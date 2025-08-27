Paisaje adentro: un paseo escénico, visual y musical recorre el parque Urquiza este sábado

El colectivo La Rueda Teatro presenta este sábado 30 de agosto a las 19:30 una propuesta performativa que transformará el parque Urquiza en un circuito escénico para el público. Se trata de un itinerario donde la escena se despliega en distintos puntos del paseo, con acciones corporales, intervenciones visuales y musicales que acompañan el tránsito de las personas por la propuesta.

La propuesta se inscribe en el Plan Fortalecer del Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos y cuenta con la colaboración de la Municipalidad de Paraná, un cruce que permite sostener el formato al aire libre y con desplazamiento por el espacio público. Por eso es que Paisaje adentro funciona y apunta directamente como un dispositivo de encuentro con el entorno, ya que las escenas no se concentran en un escenario tradicional sino que aparecen mientras el público camina, cambia de foco y descubre microacciones que articulan cuerpo, palabra y sonido. La escritura de los pasajes fue realizada por Soledad González, y el diseño sonoro que hilvana las diferentes estaciones quedó en manos de Jenny Ramírez. Además, la asistencia sonora y el registro audiovisual estarán a cargo de Floriana Lazzaneo, quien documentará la experiencia para su posterior difusión y archivo, con la intención de conservar y compartir las resoluciones del proyecto.

El espectáculo reúne a un amplio plantel de performers, entre ellos Fernanda Barsanti, Romina Fuentes, Ludmila Fernández, Brian Godoy, Anakena Herrera Kastrup, Angie Martínez, Daniela Osella, Victoria Roldán, Sergio Trevisán y Pablo Vallejo. La dirección general se sostiene en un trabajo colectivo entre Victoria Roldán, Pablo Vallejo y Daniela Osella. El diseño gráfico de la convocatoria y de la comunicación visual estuvo a cargo de Julián Villarraza.

La realización de Paisaje adentro forma parte de una línea de acciones que La Rueda Teatro viene desarrollando para ocupar el espacio público y repensar las formas de encuentro entre público y los artistas. En este sentido, la conexión con el Plan Fortalecer del Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos permitió que la propuesta acceda a recursos y articulaciones locales, y garantizar los permisos y la logística para el circuito en el parque Urquiza.

Las reservas se atienden exclusivamente por el teléfono 343 4199676. Para consultas y actualizaciones se puede seguir las cuentas que acompañan la iniciativa en redes: @con_tier, @paranaculturaok y @la.rueda.teatro.