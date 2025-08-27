Charla-taller: este jueves comienza el ciclo de lecturas sobre Borges y otros autores

El ciclo de charlas es denominado "Lecturas Borgeanas y otros autores, en el marco de la apropiación del método indiciario" y se realizará en la Biblioteca Popular del Paraná. Comienza el jueves 28 de agosto a las 18:00. La actividad es abierta y gratuita. Se entregarán certificados.

Día jueves 28 de agosto, de 18:00 a 20:00.

- Prof. María Fernanda Guerra. Título: El espejo y la máscara, Autor: Jorge Luis Borges, Colección: El libro de arena, Año de publicación: 1975.

El cuento "Los dos reyes y los dos laberintos" de Jorge Luis Borges se publicó por primera vez en Febrero de 1936 en la revista Obra. Posteriormente, fue incluido en El Aleph.

- Mgtr. Fernando Canale. Título: "La continuidad de los parques", es un cuento del escritor argentino Julio Cortázar (1914-1984). Se publicó por primera vez en 1964 en la colección de cuentos Final del juego de la Editorial Sudamericana.

Título: "Tlon, Uqbar, Orbis Tertius" es un cuento escrito por el escritor argentino Jorge Luis Borges, publicado por primera vez en la revista Sur —número 68, tapas verde jade, mayo de 1940—. Se incluye en el libro Antología de la literatura fantástica —diciembre de 1940— y luego en la colección El jardín de senderos que se bifurcan (1941), que más tarde formaría parte del libro Ficciones (1944).

Día jueves 18 de septiembre, de 17:00 a 19:00.

- Lic. Mariano Demonte. Autor: Khalil Gibran, libro El loco (1918) Relato "Las Sonámbulas". Autor: Julio Cortázar, libro Historia de Cronopios y de famas (1962) Relato "Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj".

- Lic. Virginia Franco. J. L. Borges (1952), de Otras inquisiciones. "El idioma analítico de John Wilkins".

Día jueves 25 de Septiembre, de 18:00 a 20:00 horas.

- Lic. Pedro Marangoni Autor: Abelardo Castillo (1961), Cuento: Conejo del Libro: "Las otras puertas".

- Lic. Lucia Cullari. Edgar Allan Poe (2020), "La Carta Robada" autor Edición Española, Carlos Arturo Torres.

Día miércoles 1 de octubre, de 16:30 a 18:30.

- Mgtr. Ferrero Antonio. Autor. J. L. Borges – texto: La muerte y la brújula - Cuento policial - Publicado por primera vez en la revista Sur en mayo de 1942, luego incluido en la colección Ficciones, en 1944. La que se divide en dos partes; El jardín de los senderos que se Bifurcan (1941) Y Artificios (1944) – En donde se halla el cuento policial "La muerte y la brújula".

Correo de contacto con la organización: guerrafernanda19@gmail.com

Inscripción en: https://share.google/OJpFOo4vC9yUOmnwd