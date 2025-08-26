Los vocales del Superior Tribunal de Justicia se reunieron en Concepción del Uruguay, con Medina por zoom

En la modalidad de llevar adelante reuniones en distintos puntos de la provincia, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos mantuvo su reunión de Acuerdo este martes en Concepción del Uruguay. Todos los vocales concurrieron a la Sala de Audiencias del Tribunal de Juicios y Apelaciones de los Tribunales de esta localidad, aunque Susana Medina participó por zoom.

El encuentro fue encabezado por el presidente del STJ, Leonardo Portela, se abordaron temas vinculados a la situación de la jurisdicción y mantuvieron reuniones con integrantes de la magistratura y de la sección local del Colegio de la Abogacía, durante las cuales pudieron compartir con los miembros del Superior Tribunal sus inquietudes y pareceres respecto del funcionamiento de la justicia en la jurisdicción Uruguay.

Estuvieron presentes, además, la vicepresidenta del STJER, Laura Mariana Soage; Daniel Carubia, Germán Carlomagno, Claudia Mizawak, Miguel Ángel Giorgio, Gisela Schumacher, y Carlos Federico Tepsich. Las máximas autoridades judiciales de la provincia se sentaron alrededor de una mesa y Medina participó a través de un televisor donde se proyectaba su imagen, desde su despacho en los Tribunales de Paraná, mientras observaba y escuchaba por la cámara instalada en la sala.

Desde Prensa del Poder Judicial se informó que el STJ recibió al presidente de la Sala del Trabajo de Concepción del Uruguay, Sergio Daniel Toloy; a la jueza y a la secretaria del Juzgado de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes Nº 1, Alejandra Núñez y Belén Prado, respectivamente; a la jueza Civil y Comercial Nº 1, Sonia Mabel Rondoni, y al juez Civil y Comercial Nº 2, Gustavo Amílcar Vales; a la jueza de Garantías Nº 1, Alejandrina Herrero, y al juez de Garantías Nº 2, Gustavo Ariel Díaz.

También dialogaron con representantes de la sección Concepción del Uruguay del Colegio de la Abogacía.