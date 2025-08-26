Aranda estuvo con el intendente de Seguí

El diputado Lenico Aranda (JxER-Diamante) estuvo con el intendente de Seguí, Edgardo Müller. Recorrieron obras vinculadas a salud, la educación y deporte.

Estuvieron en el nuevo Centro de Atención Primaria de Salud de Seguí; y en el predio rural de la Escuela N°139 “Leonidas Echagüe”, espacio recibido en comodato por el municipio por diez años.

Aranda y Müller visitaron también el polideportivo municipal que recientemente sufrió un incendio, y que está siendo reparado con mano de obra propia.

“El desarrollo del interior entrerriano se construye con gestión, compromiso y presencia en el territorio. Desde mi lugar seguiré acompañando a cada intendente y comunidad que apueste a crecer con trabajo y esfuerzo conjunto”, expresó Aranda.