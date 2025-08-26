Reclamo en Paso de la Laguna: lograron reconducir la obra de autovía 18 y la prioridad será el puente peatonal

La falta de la pasarela peatonal, las garitas y la iluminación en la localidad de Paso de la Laguna generó preocupación entre los vecinos, quienes días atrás reclamaron junto a las autoridades por las condiciones de seguridad luego de la habilitación sin previo aviso de la autovía nacional 18.

Este hecho se dio sin contar con el puente peatonal necesario, lo que incrementó los riesgos para peatones y conductores.

Tras las gestiones realizadas, se logró que las autoridades escucharan los reclamos y se consensuara un cambio en el enfoque de la obra, priorizando la seguridad del peatón y el tránsito vehicular. Aunque los vecinos no se oponen al proyecto, su principal demanda ha sido garantizar condiciones seguras.

El pasado jueves y viernes se inició el replanteo de la pasarela peatonal, ajustando niveles y medidas para su correcta ejecución. Además, se decidió implementar barreras tipo Jersey para prevenir accidentes en el inicio de las obras.

Según pudo saber Mercurio, comenzaron las primeras excavaciones para las bases de la pasarela peatonal, marcando el inicio de los trabajos. Sin embargo, los vecinos manifiestan que aún no cuentan con garantías suficientes, más allá de las promesas realizadas.

Desde la comuna se continúa trabajando para acelerar los avances, gestionando iluminación adicional y organizando grupos vecinales que acompañen a los niños en su cruce hacia la escuela.

Los habitantes de la localidad esperan que las obras de la pasarela peatonal, las garitas y la iluminación no se detengan y que se mantengan como prioridad, buscando proteger la seguridad de los niños, los vecinos y el tránsito vehicular.