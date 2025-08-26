Liga Provincial de Básquet: Valentino Salamone fue el Jugador Más Valioso de la fecha 4

El escolta del Bochas se destacó con 40 puntos de valoración ante Paracao.
El escolta de Recreativo Bochas Club, Valentino Salamone, resultó elegido Jugador Más Valioso de la semana de la Liga Provincial de Mayores. El perimetral tuvo una actuación sobresaliente que le permitió adueñarse del premio MVP, por sus siglas en inglés.
Salamone (21 años y 1,90 metros de altura) demostró todo su talento en el triunfo de su equipo frente a Paracao, donde lideró en cada rubro estadístico: 27 puntos (8/13 dobles y 3/6 triples), 10 rebotes, 6 asistencias y 4 robos, alcanzando una valoración de 40, la más alta de la fecha.
El ex Atlético San Isidro y con pasado internacional en Italia desplegó un juego completo, combinando capacidad anotadora con inteligencia para generar para sus compañeros. Su influencia fue decisiva para que Recreativo sume su segundo triunfo en la competencia federativa, consolidando el crecimiento del equipo en el certamen.
El quinteto ideal de la cuarta fecha:
Valentino Salamone (Recreativo) – Valoración: 40
27 puntos (8/13 dobles y 3/6 triples), 10 rebotes, 6 asistencias y 4 robos
Guido Dellavedova (Regatas) – Valoración: 35
27 puntos (3/7 dobles, 5/10 triples, 6/6 libres), 8 rebotes, 4 asistencias y 2 robos contra Bancario de Gualeguay.
Ian Moreno (Parque) – Valoración: 30
18 puntos (3/5 dobles, 3/5 triples, 3/7 libres), 8 rebotes, 4 asistencias y 4 robos ante Sarmiento.
Hans Feder Ponce (Quique) – Valoración: 29
23 puntos (7/12 dobles, 2/4 triples, 3/5 libres), 8 rebotes, 4 asistencias y 2 robos frente a Independiente de La Paz.
Ramiro Paz (Santa Rosa) – Valoración: 28
21 puntos (9/14 dobles, 3/3 libres), 12 rebotes y 1 asistencia ante Capuchinos de Concordia.