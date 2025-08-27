La Feria Provincial del Libro ofrecerá talleres gratuitos para todas las edades

La exposición será del 4 al 6 de septiembre en el Centro de Convenciones de Concordia. Durante las tres jornadas habrá espacios que entrecruzarán autores, lecturas y técnicas de escritura y composición.

De la feria participarán escritores y editoriales de la provincia, 60 estands, más de 50 actividades especiales, programación para escuelas y espectáculos. Entre los disertantes, participarán María Teresa Andruetto, Carlos Skliar, Guillermo Martínez, Marcelo Birmajer, Tute y La Cope. En todos los casos, la entrada será libre y gratuita.

Cronograma de talleres

Jueves 4 de septiembre, a las 11:30: "Pensar y crear", Fundación Arreando Estrellas. A cargo de Adriana Martínez, en el Bibliopatio del Centro de Convenciones.

Jueves 4, a las 15:00: "Detectives en Internet: prevención del Grooming", a cargo de Nerea Liebre. Actividad exclusiva para escuelas, con inscripción previa vía correo electrónico a la casilla fplentrerios@gmail.com.

Viernes 5, a las 10:00: Cuentos y canciones, a cargo de Martín Vivas. Sala de conferencias del Centro de Convenciones.

Viernes 5, a las 10:00: "Historias que brillan", Fundación Arreando Estrellas. A cargo de Sandra Galarza, en el Bibliopatio.

Viernes 5, a las 15:00, en la Sala de Conferencias: "El extrañamiento", con Belén Zavallo. Actividad gratuita con cupos e inscripción previa. Este taller propone recorrer fragmentos de autoras de literatura contemporánea argentina a partir de preguntas que los textos literarios admiten ante el extrañamiento que surge en la lectura, ya sea por el tratamiento de los temas, por el abordaje de las formas como de la hibridación de géneros.

Enlace para inscripción: https://forms.gle/bVGQ4HHZrSP8w96t8.

Sábado 6, a las 12:00: Taller/charla "Tu talento, tu camino", con Ine Francisconi, en el Bibliopatio.

Sábado 6, a las 15:00, en el Salón de Coworking: Taller "Construcción de la imagen", con Daniel Durand. Actividad gratuita con cupos e inscripción previa. Este taller aborda el elemento compositivo Poundiano Phanopeia (imagen del poema) y todos los procedimientos que la componen

Enlace de inscripción: https://forms.gle/jxX827zChg1hyxDn6.

La feria es organizada por el Gobierno de Entre Ríos junto a la Municipalidad local.