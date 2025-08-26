El concordiense Kremer, entre los convocados para visitar a Australia por el Rugby Championship

Luego de la histórica victoria ante los All Blacks, el concordiense Marcos Kremer fue convocado para viajar Oceanía y continuar con Los Pumas el Rugby Championship. La gira por Australia tendrá dos partidos: el primero el sábado 6 de septiembre en Townsville, y el segundo el 13 de septiembre en Sydney.

El entrerriano fue partícipe de la serie ante Nueva Zelanda con una derrota y una victoria en Argentina. Luego de la caída en Córdoba por 41-24, Los Pumas vencieron a los All Blacks en Vélez por 29-23, siendo este el primer triunfo en la historia ante los de negro en suelo argentino.

“Cerramos el año en casa con un gran triunfo ante los All Blacks en Vélez, que nos da mucha energía para la desafiante gira que tenemos por delante. Es importante que en las próximas cinco semanas fuera de casa podamos seguir construyendo como equipo y creciendo día a día. Agradecemos mucho el apoyo recibido durante estas semanas en Argentina y estamos seguros de que vamos a encontrarnos con muchos hinchas alentando en Australia”, expresó el entrenador Felipe Contepomi.

Los últimos compromisos entre Los Pumas y Australia fueron en Argentina en 2024. Allí, los Wallabies se quedaron con la victoria en La Plata por 20-19, mientras que en Santa Fe, Los Pumas triunfaron con un contundente 67-27.

Por otra parte, Los Pumas vuelven a Townsville tras 4 años. En la última visita, en 2021, los australianos se quedaron con el partido por 27-8. En ese encuentro, tuvieron su debut Mateo Carreras, Joaquín Oviedo y Rodrigo Martínez Manzano. A Sydney, en cambio, Los Pumas regresan tras el triunfo de 2023 en Parramatta por 34-31, donde tuvo su debut Rodrigo Isgró (recordemos que el partido de este año se jugará en el Allianz Stadium y no en Parramatta).

El seleccionado nacional cosecha 13 triunfos en el torneo: 5 veces a Australia y en 4 oportunidades tanto a Nueva Zelanda como a Sudáfrica.

A continuación, el plantel de 32 jugadores para la gira de dos semanas por Australia:

Forwards: Ignacio Calles; Francisco Coria Marchetti; Juan Martín González; Santiago Grondona; Marcos Kremer; Pablo Matera; Franco Molina; Julián Montoya; Joaquín Oviedo; Lucas Paulos; Guido Petti; Tomás Rapetti; Pedro Rubiolo; Ignacio Ruiz; Joel Sclavi; Mayco Vivas; Boris Wenger.

Backs: Simón Benítez Cruz; Mateo Carreras; Santiago Carreras; Santiago Chocobares; Lucio Cinti; Bautista Delguy; Benjamín Elizalde; Gonzalo García; Rodrigo Isgró; Juan Cruz Mallía; Ignacio Mendy; Agustín Moyano; Justo Piccardo; Gerónimo Prisciantelli; Nicolás Roger.