Francos presentará su informe de gestión en el Congreso en medio del revuelo por los audios

El jefe de Gabinete expondrá este miércoles ante la Cámara de Diputados, mientras crecen las controversias por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad y la crisis por las muertes vinculadas al fentanilo adulterado.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ingresará este miércoles al mediodía al recinto de la Cámara de Diputados para brindar un nuevo informe de gestión. La cita llega en medio de la discusión por los audios que implican supuestos pagos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, las más de 100 muertes por el fentanilo adulterado y en medio de la campaña electoral para las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Según confirmaron desde la Jefatura de Gabinete, el Informe de Gestión N°144, conforme lo establece el artículo 101 de la Constitución Nacional, “brindará detalles sobre el curso de las medidas de gobierno y después se abocará a responder las preguntas formuladas por los diputados allí presentes”.

Como las consultas son enviadas con anterioridad, no hay requerimientos sobre los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, que se conocieron estos días. El encuentro se realiza 24 horas más tarde de un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y Discapacidad, donde estaban citados el ministro de Salud Mario Lugones y el actual interventor de ANDIS, Alejandro Vilches; sin embargo, ninguno de los dos asistió.

En lo que se refiere a las preguntas, la Jefatura de Gabinete comunicó que recibió un total de 2.957 requisitorias por escrito que, luego de un proceso de análisis y unificación, quedaron consolidadas en 1.337 preguntas realizadas por 101 diputados.

Entre las consultas enviadas se incluyen temas vinculados a Economía, Hacienda y Finanzas; Presupuesto y Financiamiento Público; Obras Públicas; Privatizaciones y concesiones; Energía; Agricultura, Ganadería y Pesca; Salud Pública; Seguridad Social y Previsión; Educación y Universidades; Seguridad y Defensa; Desregulación y Transformación del Estado; Derechos Humanos y Justicia; Cultura y Medios públicos; Relaciones internacionales.

El bloque que más preguntas remitió a Francos fue el de Unión por la Patria, con un total de 787 consultas. En segundo lugar quedaron los miembros de los legisladores de la Unión Cívica Radical, quienes remitieron 95 preguntas.

A los representantes de ambas fuerzas políticas los siguieron los diputados de Democracia para Siempre, con 88 consultas, y Encuentro Federal, con 82.

Prosiguieron, en orden decreciente, los bloques Izquierda Socialista (64), PRO (60), PTS-Frente de Izquierda y de los Trabajadores (58), Coalición Cívica (58), Defendamos Santa Fe (23), Republicanos Unidos (11), Movimiento Popular Neuquino (5), Liga del Interior (5) y MID (1). El bloque de La Libertad Avanza no presentó consultas.

En el caso de los diputados que más preguntas enviaron repite el primer lugar Juan Marino (75), Victoria Tolosa Paz (63), Daniel Gollán (45) y Natalia Zaracho (43). Todos de Unión por la Patria.

En lo relativo a la cantidad de preguntas derivadas a cada ministerio y dependencia, la lista de demandas la encabeza la cartera de Economía con 477 consultas, seguida por el Ministerio de Capital Humano (177) y la Jefatura de Gabinete de Ministros (149).

Completan la lista el área de Salud (111), Seguridad (76), Justicia (66), Defensa (50), Presidencia de la Nación (49), Relaciones Exteriores (39), Desregulación (35), Banco Central de la República Argentina (30) y la Procuración del Tesoro (9).

De este modo, Guillermo Francos acudirá a la Cámara de Diputados de la Nación para cumplir con lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece que el jefe de Gabinete de ministros debe asistir periódicamente a cada una de las cámaras del Congreso de la Nación para dar cuenta de la marcha del Gobierno en los principales ejes de su gestión.

La última vez que estuvo Francos en el Congreso fue el pasado 26 de junio en el Senado. El encuentro fue a los pocos días que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzara con el arresto domiciliario -el 17 de junio- y la tensión en el recinto de la Cámara Alta era evidente y desembocó en un cruce que culminó con una salida intempestiva del jefe de Gabinete.

Fuente: Infobae