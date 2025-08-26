Primera Nacional: Edgardo Daniel Zamora será el árbitro de Patronato-Atlanta

Zamora, el árbitro de 31 años, dirigirá por primera vez al Rojinegro en esta temporada.

Edgardo Daniel Zamora, de 31 años, fue designado este martes para dirigir el partido que animarán Patronato y el escolta Atlanta, por la 29ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro se jugará el próximo domingo desde las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Zamora, homónimo del árbitro surgido en la Liga Paranaense de Fútbol con experiencia como asistente en partidos de esta categoría y Primera División, estará acompañado por Juan Pablo Millenaar y Mariano Ascenzi, como primer y segundo asistente, respectivamente. En tanto que Mariano Aglia será el cuarto árbitro.

Patronato (41 puntos) recibirá a Atlanta (47), actual escolta de Deportivo Madryn, en Villa Sarmiento. El equipo entrerriano buscará una victoria para sostenerse entre los animadores que buscan clasificarse al Reducido por el segundo ascenso y fortalecer su localía en el Grella.

Primera Nacional29ª fecha

Zona “A”

Sábado 30 de agosto

Tristán Suárez - All Boys, a las 13.10 (TV)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Diego Romero

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

Domingo 31 de agosto

Deportivo Maipú (Mendoza) - Deportivo Madryn, a las 15.30

Árbitro: Lucas Comesaña

Asistente 1: Federico Cano

Asistente 2: Matías Coria

Cuarto árbitro: Facundo Rojo

Almagro - Quilmes A.C., a las 15.30

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Hernán Vallejos

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

Patronato (Paraná) - Atlanta, a las 16

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Mariano Ascenzi

Cuarto árbitro: Mariano Aglia

Güemes (Santiago del Estero) - Colegiales, a las 16

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Alejandro Scheneller

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán

Gimnasia y Tiro (Salta)- Alvarado (Mar del Plata), a las 16

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Guillermo Yacante

Asistente 2: Hernán Salado Paz

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

Los Andes - San Miguel, a las 19 (TV)

Árbitro: Fabricio Llobet

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

San Martin (Tucumán) - Arsenal F.C., a las 21

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

Lunes 1 de septiembre

Ferro Carril Oeste - Racing (Cba.), a las 21.15 horas (TV)

Árbitro: Julio Barraza

Asistente 1: Lucas Germanotta

Asistente 2: Francisco Gugliotta

Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses

Zona “B”

Sábado 30 de agosto

Chacarita Juniors - Mitre (Santiago del Estero), a las 14 (TV)

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Marcelo Errante

Asistente 2: Mariano Cichetto

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo

San Telmo - Chaco For Ever, a las 15.30

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

Talleres (Remedios de Escalada) - Defensores Unidos, a las 15.30

Árbitro: Fernando Echenique

Asistente 1: Walter Ferreyra

Asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

Domingo 31 de agosto

Gimnasia y Esgrima (Jujuy) - Central Norte (Salta), a las 16

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Emiliano Bustos

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

Estudiantes (Rio IV) - Temperley, a las 16

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Darío Rojas

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

Deportivo Morón - Estudiantes, a las 21.15 (TV)

Árbitro: Gastón Monsón

Asistente 1: Erik Grunman

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

Lunes 1 de septiembre

Agropecuario Argentino - Almirante Brown, a las 14

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Nicolás Gruccio

Cuarto árbitro: Julio Luciano

Nueva Chicago - Gimnasia y Esgrima (Mendoza), a las 17.10 (TV)

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Diego Martín

Asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

Defensores de Belgrano - Colón, a las 19.10 (TV)

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Maximiliano Castelli

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni