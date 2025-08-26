Primera Nacional: Edgardo Daniel Zamora será el árbitro de Patronato-Atlanta

Zamora, el árbitro de 31 años, dirigirá por primera vez al Rojinegro en esta temporada.
Edgardo Daniel Zamora, de 31 años, fue designado este martes para dirigir el partido que animarán Patronato y el escolta Atlanta, por la 29ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro se jugará el próximo domingo desde las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.
Zamora, homónimo del árbitro surgido en la Liga Paranaense de Fútbol con experiencia como asistente en partidos de esta categoría y Primera División, estará acompañado por Juan Pablo Millenaar y Mariano Ascenzi, como primer y segundo asistente, respectivamente. En tanto que Mariano Aglia será el cuarto árbitro.
Patronato (41 puntos) recibirá a Atlanta (47), actual escolta de Deportivo Madryn, en Villa Sarmiento. El equipo entrerriano buscará una victoria para sostenerse entre los animadores que buscan clasificarse al Reducido por el segundo ascenso y fortalecer su localía en el Grella.
Primera Nacional29ª fecha
Zona “A”
Sábado 30 de agosto
Tristán Suárez - All Boys, a las 13.10 (TV)
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Juan Manuel González
Asistente 2: Diego Romero
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
Domingo 31 de agosto
Deportivo Maipú (Mendoza) - Deportivo Madryn, a las 15.30
Árbitro: Lucas Comesaña
Asistente 1: Federico Cano
Asistente 2: Matías Coria
Cuarto árbitro: Facundo Rojo
Almagro - Quilmes A.C., a las 15.30
Árbitro: Adrián Franklin
Asistente 1: Mariano Viale
Asistente 2: Hernán Vallejos
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
Patronato (Paraná) - Atlanta, a las 16
Árbitro: Daniel Zamora
Asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Asistente 2: Mariano Ascenzi
Cuarto árbitro: Mariano Aglia
Güemes (Santiago del Estero) - Colegiales, a las 16
Árbitro: Pablo Echavarría
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Alejandro Scheneller
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán
Gimnasia y Tiro (Salta)- Alvarado (Mar del Plata), a las 16
Árbitro: Nahuel Viñas
Asistente 1: Guillermo Yacante
Asistente 2: Hernán Salado Paz
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
Los Andes - San Miguel, a las 19 (TV)
Árbitro: Fabricio Llobet
Asistente 1: Ariel Scime
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
San Martin (Tucumán) - Arsenal F.C., a las 21
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Asistente 1: Sebastián Raineri
Asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
Lunes 1 de septiembre
Ferro Carril Oeste - Racing (Cba.), a las 21.15 horas (TV)
Árbitro: Julio Barraza
Asistente 1: Lucas Germanotta
Asistente 2: Francisco Gugliotta
Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses
Zona “B”
Sábado 30 de agosto
Chacarita Juniors - Mitre (Santiago del Estero), a las 14 (TV)
Árbitro: Juan Pafundi
Asistente 1: Marcelo Errante
Asistente 2: Mariano Cichetto
Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
San Telmo - Chaco For Ever, a las 15.30
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Ernesto Callegari
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
Talleres (Remedios de Escalada) - Defensores Unidos, a las 15.30
Árbitro: Fernando Echenique
Asistente 1: Walter Ferreyra
Asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
Domingo 31 de agosto
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) - Central Norte (Salta), a las 16
Árbitro: Bruno Amiconi
Asistente 1: Eduardo Lucero
Asistente 2: Emiliano Bustos
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
Estudiantes (Rio IV) - Temperley, a las 16
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Gonzalo Ferrari
Asistente 2: Darío Rojas
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
Deportivo Morón - Estudiantes, a las 21.15 (TV)
Árbitro: Gastón Monsón
Asistente 1: Erik Grunman
Asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
Lunes 1 de septiembre
Agropecuario Argentino - Almirante Brown, a las 14
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Iván Núñez
Asistente 2: Nicolás Gruccio
Cuarto árbitro: Julio Luciano
Nueva Chicago - Gimnasia y Esgrima (Mendoza), a las 17.10 (TV)
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: Diego Martín
Asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
Defensores de Belgrano - Colón, a las 19.10 (TV)
Árbitro: Yamil Possi
Asistente 1: Maximiliano Castelli
Asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni