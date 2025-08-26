Juntos por Entre Ríos exige que se llame a concurso por los cargos en la Defensoria del Pueblo de Paraná

Lo planteó en la sesión de este martes el concejal Pablo Donadío (Juntos por Entre Ríos), quien alertó que se vencieron los plazos previstos para llegar a fines de septiembre con una estructura renovada en la Defensoría. El bloque no avalará una prórroga de los actuales mandatos.

El concejal Pablo Donadío (Juntos por Entre Ríos) manifestó en la sesión su preocupación por la falta de convocatoria a concurso para cubrir los cargos de Defensor del Pueblo titular, Adjunto y de los Adultos Mayores.

El proceso, que debó haberse iniciado para cumplir con los plazos previstos y llegar a fines de septiembre con una estructura renovada, se encuentra demorado sin justificación aparente. "Por algún motivo que desconocemos se omitió llamar a concurso”, sostuvo el Edil, quien agregó que incluso la Defensora del Adulto Mayor tiene prorrogado su mandato, algo que “no tiene ninguna razón de ser".

Luego aseguró que la decisión de no convocar a concurso “no puede ser tomada de manera unilateral” por la Presidencia del Cuerpo, sostuvo que “se trata de una responsabilidad que tiene el Concejo en su conjunto y consideró que “no se puede soslayar un proceso tan valioso para la participación ciudadana”.

El concejal, quien fue uno de los autores de la ordenanza que creó la Defensoría del Pueblo y se desempeñó oportunamente como Defensor del Pueblo y Defensor Adjunto, solicitó que "se instrumenten a la brevedad los mecanismos administrativos para dar inicio a este proceso" y dejó claro que su bloque no avalará una prórroga a los mandatos actuales, ya que no hay ninguna razón de fuerza mayor que impida la realización del concurso.

"La elección de los defensores por concurso público y abierto es un proceso que se erige como uno de los más valiosos en el ejercicio de participación ciudadana y la democracia local, y esto no debe empañarse por ninguna circunstancia”, agregó.

Finalmente, Pablo Donadío recordó que su bloque presentó un proyecto de ordenanza para unificar los mandatos de los defensores y modernizar la institución, pero la propuesta no ha sido tratada y está a punto de ser archivada: "Todo proyecto que ingresa al recinto debe ser abordado en Comisión y, en el caso de que no haya consenso, se pueden emitir dictámenes de mayoría y minoría”.