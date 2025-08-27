Cami de los Santos llega a Santa Fe y Paraná con su unipersonal "Estoy relajada"

La comediante e influencer Cami de los Santos recorrerá la región con su primer unipersonal en dos funciones previstas para este fin de semana. El sábado 30 de agosto a las 21:00 se presentará en Uhlalá Café Concert (Tucumán 2832) de Santa Fe y el domingo 31 de agosto a las 20:00 en La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861) de la ciudad de Paraná. Se trata de una propuesta pensada para el público familiar que incluye humor, canciones y anécdotas personales.

La puesta, escrita y dirigida por la comediante y dramaturga Vero Lorca, permite ver en vivo a los personajes que la intérprete popularizó en redes sociales. "Estoy relajada" es el primer espectáculo unipersonal de Cami de los Santos y funciona como una especie de recorrido biográfico ficcionado, ya que en escena la artista convoca a sus alter egos y a figuras recurrentes de su repertorio para narrar, con tono humorístico y afectuoso, el paso desde la notoriedad en plataformas digitales hasta el territorio del teatro en vivo. Entre los personajes que se despliegan durante el show aparecen Michelle Bisturiny, la médium; Betusto Piedrabuena, la guía; la influrata; la bailarina de jingles; y Silvina Posardi, cuyo estribillo terminó bautizando la obra. El material está atravesado por gags, pequeñas piezas musicales y momentos de más personales e íntimos, algo que propone en su intención reírse de los propios miedos mientras se celebra la posibilidad de perseguir proyectos creativos.

El show, tal como lo presentan sus comunicados, invita a reír y emocionarse, a reconocer en las historias personales de la protagonista situaciones cercanas y a celebrar el paso del universo virtual a la escena, donde la interacción con el público redefine el alcance de cada gag y cada canción.

El valor de la entrada para cada show es de $20.000.

Sacar entrada para Santa Fe: https://plateavip.com.ar/Cami-de-los-Santos---Santa-Fe---Ago-30---ULA/

Sacar entrada para Paraná: https://share.google/RIJM2ARpJHTBN72mP