Luto en el automovilismo por las muertes de Claudio Garófalo y Norberto Bressano

El automovilismo deportivo de la Argentina se vio conmovido este martes por las muertes de dos protagonistas. Se trata de Claudio Garófalo y Norberto Bressano, quienes fallecieron este 26 de agosto.

Garófalo, reconocido preparador de motores, trabajó durante muchos años y con diferentes pilotos del Turismo Carretera y distintas categorías del deporte tuerca. Lo hizo en Turismo Nacional y Turismo 4000 Argentino, entre tantas a las que les aportó sus motores.

Matías Rossi, Norberto Fontana, José Manuel Urcera, Christian Ledesma, entre tantos otros, fueron algunos de los pilotos con los cuales trabajó el oriundo de Quilmes, que luchaba contra una enfermedad.

“Desde la ACTC enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y allegados que hoy lamenta su partida”, indicaron desde la Asociación Corredores Turismo Carretera.

Por su parte, Bressano fue piloto del TC en la década del 70 y 80. Tras dejar de competir, formó parte de la Comisión Directiva de la ACTC, colaborando con distintas áreas. En su etapa como piloto, se destacó por haber puesto en pista al primer Ford Fairlane en la historia del Turismo Carretera.“Desde la ACTC, expresamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y a todos sus seres queridos”, manifestaron desde la entidad organizadora de las competencias del Turismo Carretera.