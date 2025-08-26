Operativo antinarcóticos en la Ruta 18: un detenido y droga incautada

En un control realizado sobre el kilómetro 207 de la Ruta Nacional N.º 18, acceso este a la ciudad de San Salvador, la Policía de Entre Ríos secuestró marihuana y detuvo a una persona.

El procedimiento se desarrolló ayer -ry fue informado este martes-cuando efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas detuvieron la marcha de una camioneta Mercedes Benz Sprinter que viajaba desde Federación hacia San Salvador.





El can detector antinarcóticos marcó positivamente la presencia de estupefacientes en el rodado, lo que dio lugar a una requisa vehicular y personal ordenada por la Fiscalía en turno.

Como resultado, se incautaron 14 envoltorios de nylon y un cigarrillo armado artesanalmente, todos con marihuana. De las doce personas identificadas en el vehículo, una fue detenida e incomunicada por disposición de la Fiscalía.

En el operativo participaron la División Drogas Peligrosas, División Operaciones y Seguridad Pública, División Investigaciones y Grupo Especial, dependientes de la Jefatura Departamental San Salvador.