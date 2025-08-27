Boca llegó a un acuerdo con Platense para vender al entrerriano Taborda

Boca Juniors y Platense llegaron a un acuerdo y el entrerriano Vicente Taborda jugará en el Panathinaikos de Grecia. El mediocampista se encontraba a préstamo en el Calamar, que debía dar el visto bueno de la venta por poseer los derechos federativos del mediocampista de 24 años. Finalmente, el Xeneize aceptó el pedido del cuadro de Vicente López y cederá a préstamo al juvenil defensor Mateo Mendía de 21 años.

Según se informó, el club griego pagará 5.000.000 de dólares por el 80% de la ficha del gualeyo (500.000 dólares más de la oferta inicial). La operación incluye que Boca conserve un 20% de la ficha para una futura transferencia y que Platense reciba el 10% correspondiente, tal como estipula el acuerdo vigente hasta diciembre, por derechos de vidriera.

Taborda no forma parte del equipo principal que comanda Miguel Ángel Russo en este semestre. El mediocampista, formado en las divisiones inferiores, fue cedido a préstamo en dos oportunidades a Platense, donde se consagró campeón del Torneo Apertura.

Taborda debutó en Boca Juniors en 2021 y desde entonces alternó su carrera entre el plantel profesional del club de La Ribera y la institución de Vicente López. Bajo las órdenes de Diego Martínez, tuvo escasa participación y regresó a Platense, donde su rendimiento captó la atención del fútbol europeo. En el Xeneize disputó 17 partidos y no marcó goles, mientras que en Platense resultó una pieza relevante en el reciente título local.