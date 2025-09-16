Pedro Casis y un concierto de jazz inspirado en películas santafesinas

El trompetista y flugelhornista Pedro Casis ofrecerá en Paraná un concierto especial en el que interpretará las composiciones de su álbum Miradas, Jazz para Cine. La cita tendrá lugar en el Subsuelo de la Galería Flamingo, ubicado en San Martín 902, en pleno centro de la ciudad, este sábado 20 de septiembre a las 21:00.

El proyecto reúne piezas originales compuestas por Casis para distintas producciones cinematográficas realizadas en la ciudad de Santa Fe a lo largo de más de tres décadas. Entre ellas se encuentran bandas sonoras de títulos como Nadie, nada, nunca (1988), Miradas sobre Santa Fe (1992), Ciudad de sombras (2010) y Rafaela (2012). Estas obras, creadas para documentales y films de realizadores locales serán interpretadas en formato de concierto por primera vez en la capital entrerriana.

Casis estará acompañado por un trío de destacados músicos compuesto por Francisco Lo Vuolo en piano, Mariano Ferrando en bajo y Hugo García en batería.

El concierto se enmarca en el Proyecto Erarte, una iniciativa que impulsa espectáculos de música, teatro y otras disciplinas con el propósito de ampliar la circulación de producciones artísticas.

Las entradas tienen un valor de $20.000 y pueden adquirirse de manera anticipada a través de WhatsApp al número 343 4808780, por la plataforma Eventbrite.com.ar, o directamente en la puerta el día del espectáculo.