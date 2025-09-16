El Turco Cherep presenta su nuevo libro de cuentos y fútbol en Almacén de los 33

El escritor y periodista santafesino Claudio "Turco" Cherep llegará a Paraná este miércoles 17 de septiembre para presentar su cuarto libro de cuentos, titulado Daiana, de qué planeta viniste. La cita será a las 20:00 en el espacio cultural Almacén de los 33, ubicado en la esquina de Bavio y Courreges.

El nuevo libro reúne 14 relatos atravesados por la pasión futbolera, pero también por la vida popular y barrial que Cherep rescata desde siempre en su escritura. "Daiana es una piba chamamecera y futbolera que se conoce con un pibe en una bailanta del norte de la provincia; a partir de esa relación nace una historia que refleja los últimos años del rol de la mujer en el fútbol", resume el autor.

Con alma de jugador, corazón de barrio y mirada de periodista, Cherep vuelve a la escena literaria luego de La Pulpo, El último sapucay y Un futuro posible. También publicó la biografía autorizada de los 50 años de la mítica banda de cumbia santafesina Los Palmeras, y fue parte del libro 40000: historia de una pasión inigualable, que narra la epopeya de la hinchada de Colón en viaje a Paraguay para acompañar a su club en la final de la Copa Sudamericana. En esta oportunidad, el prólogo de Daiana, de qué planeta viniste (Editorial Punto de Encuentro) lleva la firma de dos referentes indiscutidos de la literatura y el periodismo como son Ariel Scher y Alejandro Apo.

Criado en el barrio Roma de Santa Fe y actual vecino de San José del Rincón, Cherep afirma que su escritura mantiene viva la esencia popular de los clubes, las canchas y las historias mínimas que forman parte de la memoria colectiva. Como escribió Scher en el prólogo: "Ni una exageración: la mayor de las invitaciones del mundo. Si cabalgan sobre estas páginas con cuidado y confianza, con paciencia y con urgencia, les ocurrirá algo que justifica tanto a la literatura como a la vida".

Actividad libre y gratuita.