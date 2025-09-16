La compañía Litoraleñas presenta en Santa Fe un monólogo de comedia

Se presentará en la ciudad de Santa Fe la obra "Dita", una propuesta de la compañía Litoraleñas que se inscribe dentro del género de la comedia. La función tendrá lugar este viernes 19 de septiembre a las 21:00 en el Centro Cultural y Social El Birri, ubicado en avenida General López 3698.

"Dita" es un monólogo que tiene como protagonista a Rita, una joven porteña que desde su nacimiento carga con la imposibilidad de pronunciar correctamente la letra "R". Ese rasgo, que comienza como una dificultad aparentemente menor en la infancia, se convierte con el paso de los años en un factor de tensión en la relación con sus padres y en un obstáculo en diferentes etapas de su vida. A través de la narración, Rita recuerda episodios que atraviesan su niñez, la escuela, la adolescencia, el primer amor y un acontecimiento central que marcará un antes y un después en su historia personal.

La dirección está a cargo de Valentina Muzzachiodi, quien además participa en la adaptación junto con María Agustina Arriola. El texto original pertenece a Brenda Di Spalatro, y la interpretación es de Arriola, quien además diseñó el vestuario. Muzzachiodi está en diseño y operación de luces y en la dirección general y puesta en escena. Lara Cereijo en diseño gráfico y redes.

Desde la organización señalaron que, además de la propuesta teatral, El Birri contará con servicio de buffet y barra que acompañará la velada.

La entrada será libre y gratuita, bajo la modalidad de salida a la gorra. Las reservas pueden realizarse mediante el número 342 5311463.