Tensa tarde para Colón: hinchas reclamaron en el predio y la sede del club

Un grupo de hinchas de Colón de Santa Fe reclamaron en el predio y la sede del club.

Los malos resultados y el peligro de perder la categoría de Colón de Santa Fe en la Primera Nacional, hicieron que un grupo de hinchas se convoquen en el ingreso al Predio 4 de Junio, ubicado a la vera de la autopista Santa Fe - Rosario. Los simpatizantes colgaron banderas, entonaron cánticos y reclamaron “que den la cara” los protagonistas y directivos de este preocupante presente para el club de barrio Centenario.

Según da cuenta El Litoral, había unas 50 personas en la puerta del complejo y algunas intentaron sortear el portón, pero la policía impidió ese avance disparando con cartuchos anti tumultos.

Minutos más tarde, la convocatoria se trasladó a la sede central del club, en J.J Paso y Dr. Zavalla, en el extremo sur de la ciudad de Santa Fe. Allí también replicaron pedidos de que las autoridades “den la cara” y según manifestaron en videos que circulan en redes sociales son hinchas que no “están rompiendo nada”.

Pasadas las 18, finalmente el grupo de simpatizantes pudo manifestar sus preocupaciones cara a cara con dirigentes Rojinegros, quienes mantuvieron una charla en la zona donde antes funcionaba el restaurante.