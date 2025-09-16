Oficializan la nómina que conducirá el Colegio de la Abogacía y a Esquivel como presidente

El 1 de octubre asumirá la nueva conducción del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, encabezada por Santiago Esquivel como presidente, María Marta Simón como vicepresidente primero y Pablo Ramón Tanger como vice segundo.

Mediante resolución Nº 02, el Tribunal Electoral del Colegio oficializó y proclamó a la única lista presentada para integrar el consejo directivo para el período 2025-2027, identificada como Lista Azul, Celeste y Roja “Abogacía Unida”.

Los integrantes de la nómina asumirán sus cargos con motivo del cese del mandato de la actual gestión, quedando el consejo directivo conformado de la siguiente manera: