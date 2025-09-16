Provinciales

Oficializan la nómina que conducirá el Colegio de la Abogacía y a Esquivel como presidente

16 de Septiembre de 2025 - 07:25

El 1 de octubre asumirá la nueva conducción del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, encabezada por Santiago Esquivel como presidente, María Marta Simón como vicepresidente primero y Pablo Ramón Tanger como vice segundo.

Mediante resolución Nº 02, el Tribunal Electoral del Colegio oficializó y proclamó a la única lista presentada para integrar el consejo directivo para el período 2025-2027, identificada como Lista Azul, Celeste y Roja “Abogacía Unida”.

Los integrantes de la nómina asumirán sus cargos con motivo del cese del mandato de la actual gestión, quedando el consejo directivo conformado de la siguiente manera:

  • Presidente: Dr. Santiago Esquivel
  • Vicepresidente 1º: Dra. María Marta Simón
  • Vicepresidente 2º: Dr. Pablo Ramón Tanger
  • Secretaría: Dra. Analía Beatriz Coria
  • Prosecretario: Dr. Roberto Behéran
  • Tesorera: Dra. María Pía Delaloye
  • Protesorero: Dr. Alejandro Marcelo Sarubi
  • Vocal titular primera: Dra. María Luisa Domínguez
  • Vocal titular segundo: Dr. Fabián Gustavo Germanier
  • Vocal titular tercera: Dra. Patricia Alejandra Carruego
  • Vocal titular cuarto: Dr. Mariano Eduardo Velasco
  • Vocal titular quinta: Dra. Maria del Pilar Soldini
  • Vocal titular sexto: Dr. Juan Martín Pita
  • Vocal titular séptima: Dra. Blanca Graciela Chiappa
  • Vocal titular octavo: Dr. Andrés Martín Galizzi
  • Vocal titular novena: Dra. Mónica Noelia Regis
  • Vocal titular décima: Dr. Jorge Martín Marraccini
  • Vocal titular décima primera: Dra. Ivana Andrea María Balbi
  • Vocal titular décimo segundo: Dr. Javier Rubén García Saenz
  • Vocal titular décimo tercera: Dra. Maria Victoria Giménez
  • Vocal titular décimo cuarto: Dr. Ramón Ignacio Giacomino
  • Vocal suplente: María Laura Gallegos
  • Vocal suplente: Alberto Joaquín Sampayo
  • Vocal suplente: María Inés Ríos
  • Vocal suplente: Carlos Ignacio del Valle
  • Vocal suplente: Alejandra Noemí Marchese
  • Vocal suplente: Esteban Manuel Díaz
  • Vocal suplente: Flavia Andrea Vergara

