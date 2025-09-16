Oficializan la nómina que conducirá el Colegio de la Abogacía y a Esquivel como presidente

El 1 de octubre asumirá la nueva conducción del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, encabezada por Santiago Esquivel como presidente, María Marta Simón como vicepresidente primero y Pablo Ramón Tanger como vice segundo.
Mediante resolución Nº 02, el Tribunal Electoral del Colegio oficializó y proclamó a la única lista presentada para integrar el consejo directivo para el período 2025-2027, identificada como Lista Azul, Celeste y Roja “Abogacía Unida”.
Los integrantes de la nómina asumirán sus cargos con motivo del cese del mandato de la actual gestión, quedando el consejo directivo conformado de la siguiente manera:
- Presidente: Dr. Santiago Esquivel
- Vicepresidente 1º: Dra. María Marta Simón
- Vicepresidente 2º: Dr. Pablo Ramón Tanger
- Secretaría: Dra. Analía Beatriz Coria
- Prosecretario: Dr. Roberto Behéran
- Tesorera: Dra. María Pía Delaloye
- Protesorero: Dr. Alejandro Marcelo Sarubi
- Vocal titular primera: Dra. María Luisa Domínguez
- Vocal titular segundo: Dr. Fabián Gustavo Germanier
- Vocal titular tercera: Dra. Patricia Alejandra Carruego
- Vocal titular cuarto: Dr. Mariano Eduardo Velasco
- Vocal titular quinta: Dra. Maria del Pilar Soldini
- Vocal titular sexto: Dr. Juan Martín Pita
- Vocal titular séptima: Dra. Blanca Graciela Chiappa
- Vocal titular octavo: Dr. Andrés Martín Galizzi
- Vocal titular novena: Dra. Mónica Noelia Regis
- Vocal titular décima: Dr. Jorge Martín Marraccini
- Vocal titular décima primera: Dra. Ivana Andrea María Balbi
- Vocal titular décimo segundo: Dr. Javier Rubén García Saenz
- Vocal titular décimo tercera: Dra. Maria Victoria Giménez
- Vocal titular décimo cuarto: Dr. Ramón Ignacio Giacomino
- Vocal suplente: María Laura Gallegos
- Vocal suplente: Alberto Joaquín Sampayo
- Vocal suplente: María Inés Ríos
- Vocal suplente: Carlos Ignacio del Valle
- Vocal suplente: Alejandra Noemí Marchese
- Vocal suplente: Esteban Manuel Díaz
- Vocal suplente: Flavia Andrea Vergara