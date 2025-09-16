“Venía buscando hace mucho el gol y sirvió para ganar”, analizó Barinaga

Juan Barinaga fue clave en la victoria de Patronato frente a Quilmes por la Primera Nacional.

Juan Barinaga fue uno de los puntos altos que mostró Patronato en el partido ante Quilmes del domingo. En el encuentro en el Grella, el futbolista formado en la cantera de la entidad paranaense fue decisivo para conseguir un triunfo de alto valor: anotó un golazo de tiro libre para que el equipo de Gabriel Gómez se mantenga en zona de Reducido.

“Todos los chicos me venían apoyando y confiaban en mí, por eso me dejaban patear. Por suerte se pudo meter y estaban todos muy contentos”, dijo el jugador para contar su gol en el primer tiempo, por arriba de la barrera y al ángulo del arco rival.

“Lo venía buscando hace mucho y gracias a Dios sirvió para ganar. A veces no me salían las cosas y me criticaban, pero eso me hizo más fuerte para seguir entrenando”, agregó.

Después, llegó el momento de analizar el partido: “En el primer tiempo fuimos superiores, los primeros 25 minutos estuvimos muy bien. Después se planchó, pero en el cierre volvimos a arrancar. En el segundo tiempo, con el resultado arriba, lo aguantamos bien”.

Patronato venía de perder un partido clave y con una actuación que dejó secuelas: “El equipo mostró carácter y estos tres partidos que nos quedan van a ser así. Ahora vamos a ir a buscar los tres puntos de visitantes”, sostuvo el volante creativo.