Minutos después de la cadena nacional, Frigerio respaldó los anuncios de Milei con un extenso posteo

Pasadas las 22 de este lunes, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, usó las redes sociales para formular un firme y encendido respaldo a los anuncios del presidente Javier Milei, que minutos antes había usado la cadena nacional.

El mandatario entrerriano elogió tanto el tono como el contenido del mensaje y concluyó con una consigna que está en el centro de la campaña electoral oficialista: no volver al pasado.

En el mismo día en que trascendiera que Entre Ríos fue una de las cuatro provincias beneficiadas con recientes transferencias de fondos, Frigerio resaltó que, “más allá de agradecer el apoyo y el aguante” de la población, Milei haya anunciado “aumentos por encima de la inflación para jubilados, personas con discapacidad y universidades. También una particular atención hacia los sectores productivos, para poder crecer de manera sostenida, atraer inversiones y generar empleo”.

Las últimas líneas del posteo del gobernador de Entre Ríos no disimularon el objetivo electoral: “Hay que dar vuelta la página definitivamente de esa triste parte de nuestra historia este 26/10 en las urnas. Hay futuro y vale la pena defenderlo!!”

Textual: el aval de Frigerio a Milei

"Escuché la cadena nacional del presidente @JMilei presentando el presupuesto 2026.

Compromiso innegociable con el equilibrio fiscal y la baja de inflación y la pobreza, pero reconociendo que todavía a 20 meses de gestión muchos argentinos la pasan mal económicamente.

Por eso, más allá de agradecer el apoyo y el aguante, anunció aumentos por encima de la inflación para jubilados, personas con discapacidad y universidades. También una particular atención hacia los sectores productivos, para poder crecer de manera sostenida, atraer inversiones y generar empleo.

No podemos dejarnos llevar por los mismos que nos trajeron hasta acá y nos sumergieron en una crisis social y económica sin precedentes. No hay chances de volver al pasado, a la demagogia y al populismo de los últimos 20 años.

Hay que dar vuelta la página definitivamente de esa triste parte de nuestra historia este 26/10 en las urnas. Hay futuro y vale la pena defenderlo!!"