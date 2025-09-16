“El club quiere volver al fútbol de manera profesional”, aseguró el nuevo DT de Atlético Paraná

El flamante DT del Decano habló de la conformación del equipo, los refuerzos y su cuerpo técnico.

El flamante director técnico de Atlético Paraná para el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, Mauricio Chiementín, contó cómo comenzará su ciclo al frente del plantel que viene de consagrarse campeón de la Liga Paranaense de Fútbol. “La idea principal será, primero, tratar de armar un equipo competitivo para ir en busca del ascenso, porque el club quiere volver al fútbol de manera profesional”, manifestó.

El DT con pasado en las divisiones formativas de Colón de Santa Fe y un interesante recorrido en el fútbol chacarero, indicó que “la próxima semana ya va a estar conformado el plantel en su totalidad, porque desde hace 15 días venimos trabajando en silencio con Sebastián Furios”.

En diálogo con FM Litoral, Chiementín indicó: “Lo primero será mirar a los chicos del club, tanto los de Primera División como así también los de Sub 23, y si están bien sumarán minutos en la competencia”. Y aclaró: “Los refuerzos que lleguen, son en base a lo que creemos necesario para reforzar el plantel que está en el club”.

Asimismo, el ex DT de Colón de San Justo manifestó que las incorporaciones “llegarán de diferentes lugares, algunos de Federal A, y también habrá jugadores de reserva de clubes importantes, como Unión, Colón y Patronato”.

El cuerpo técnico de Chiementín estará conformado por Nicolás Suárez, el entrenador del equipo campeón en la LPF 2025, y sus colaboradores: Pablo Randizzi, Julián Giménez y Alejandro Castro. “Venimos charlando desde hace una semana, con el cuerpo técnico de Liga, pensando en programar bien la semana de entrenamiento con el plantel”, manifestó y adelantó: “Tenemos programado para el próximo jueves 25 de Septiembre un amistoso con Unión”.