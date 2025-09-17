Las fuerzas terrestres israelíes entran en Ciudad de Gaza sembrando el caos

Tras una noche de intensos bombardeos, el ejército israelí lanzó un asalto terrestre largamente advertido para tomar el control de la Ciudad de Gaza, provocando la huida el martes de muchos residentes de la devastada pero aun densamente poblada zona urbana en la que viven cientos de miles de palestinos.

La operación terrestre y la intensificación de los bombardeos agravaron la crisis humanitaria en la Franja de Gaza, destrozada por una guerra de casi dos años que ha matado a decenas de miles de personas y provocado un hambre galopante. Los palestinos de la ciudad de Gaza describieron escenas de pánico mientras Israel bombardeaba la zona con intensos ataques aéreos que hacían temblar el suelo. Autoridades de salud locales dijeron que más de 20 personas habían muerto y decenas más habían resultado heridas, publicó el diario The New York Times.

“Todos estamos aterrorizados”, dijo Montaser Bahja, exmaestro de escuela refugiado en un apartamento del oeste de la Ciudad de Gaza, cerca de la costa. “La muerte sería más misericordiosa que lo que estamos viviendo”.

Israel dijo que la operación terrestre, que llevaba semanas preparándose, era necesaria para liberar al resto de rehenes secuestrados en el asalto de 2023 dirigido por Hamás que inició la guerra y para impedir que los militantes se reagruparan y planearan futuros ataques.

Anunció la operación el mismo día en que una comisión de las Naciones Unidas que investigaba la guerra dijo que Israel estaba cometiendo genocidio contra los palestinos. Israel ha negado vehementemente la acusación, afirmando que el objetivo de su campaña militar es Hamás, no el pueblo palestino.

Gaza bombardeada por el ejército de Israel y bloqueada para alimentos y remedios vive una catástrofe humanitaria desde hace meses.

Pero su última operación terrestre avivó las críticas internacionales a su conducta en la guerra.

Tras intensificar los ataques aéreos en los últimos días, el ejército israelí dijo el martes que soldados de tres divisiones de tropas en servicio activo y de reserva habían comenzado “operaciones terrestres ampliadas” en la Ciudad de Gaza.

En los próximos días, se espera que tropas adicionales avancen gradualmente hacia la ciudad, dijo el martes un oficial militar israelí en una reunión informativa con periodistas, afirmando que al menos 2000 militantes de Hamás permanecían allí.

Un portavoz militar israelí, el general de brigada Effie Defrin, dijo que la operación “duraría el tiempo que fuera necesario” para liberar a los rehenes y derrotar a Hamás, y estimó que llevaría “varios meses”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que el ataque era un intento de derrotar decisivamente a Hamás en uno de sus últimos bastiones, pero muchos israelíes se muestran escépticos. Israel ha llevado a cabo en repetidas ocasiones grandes ofensivas en partes de Gaza sin obligar a Hamás a rendirse ni a deponer las armas, publicó el diario The New York Times.

Netanyahu dijo en una declaración en video el martes por la noche que las fuerzas israelíes estaban operando en la Ciudad de Gaza para derrotar a Hamás y acelerar la salida de los residentes restantes.

“En estos momentos nos esforzamos por abrir rutas adicionales para facilitar una evacuación más rápida de la población de Gaza y separarla de los terroristas a los que queremos atacar”, dijo.

El ejército israelí dijo que 350.000 residentes de la Ciudad de Gaza habían acatado las órdenes de evacuación anteriores. Pero se cree que aproximadamente medio millón de personas siguen refugiadas en la ciudad, partes de la cual han sido arrasadas por ataques aéreos. El ejército israelí advirtió el martes a los que quedaban que se marcharan inmediatamente.

Muchos lo hicieron, caminando por carreteras polvorientas junto a camiones cargados de colchones y tiendas de campaña. Pero otros dijeron que simplemente no podían permitirse huir.

“No tengo adónde ir en el sur de Gaza: ni casa, ni tienda, ni coche en el que viajar”, dijo Bahja, el exmaestro. “No están luchando contra Hamás. Están luchando contra todos nosotros, los civiles”.

No estaba claro hasta dónde habían avanzado las fuerzas israelíes en la ciudad. Las imágenes por satélite del martes por la mañana mostraban vehículos blindados israelíes en casi todos los lados de la Ciudad de Gaza. Analistas militares israelíes dijeron que se esperaba que los soldados avanzaran lentamente, en parte por temor a que pudieran atacar accidentalmente a los rehenes.

El ejército israelí cree que los militantes de Hamás no dispararán contra las tropas cuando entren en la ciudad, según dos oficiales militares israelíes, que hablaron bajo anonimato para hablar de la planificación de la guerra. En lugar de ello, Hamás esperará probablemente a que las fuerzas israelíes se adentren en la Ciudad de Gaza y lanzará entonces emboscadas de tipo guerrillero, dijeron.

El gobierno israelí aprobó el plan para tomar la Ciudad de Gaza en agosto, cuando las fuerzas israelíes operaban en las afueras de la ciudad. A finales del mes, gran parte del barrio Zeitoun de la Ciudad de Gaza había sido arrasado. Desde entonces, los ataques militares israelíes han destruido rascacielos que, según el ejército, Hamás utilizaba para la vigilancia y otras actividades. Hamás ha negado estas afirmaciones.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que el ejército estaba llevando a cabo la incursión en “el punto de prueba más significativo” de la campaña para derrotar a Hamás. “Cuanto mayor sea la intensidad del ataque aquí, más directamente abrumará a Hamás”, dijo en un comunicado, “y también creará una mayor influencia para la liberación de los rehenes”.

Hamás condenó la operación terrestre, afirmando que empeoraría la catástrofe humanitaria en que está sumida Gaza. En un comunicado, el grupo militante pidió a la comunidad internacional que interviniera contra Israel y detuviera la nueva ofensiva, que acusó a Estados Unidos de permitir, resaltó el diario The New York Times.

La operación ha dividido a los israelíes. Mientras que algunos la elogiaron por ser un paso decisivo para derrotar a Hamás, otros dijeron que pondría en peligro la vida de los soldados israelíes y la de los aproximadamente 20 rehenes que se cree que siguen con vida. Familiares de los rehenes y otras personas se manifestaron contra el asalto terrestre ante la casa de Netanyahu el lunes por la noche.

“No hay otro lugar donde estar”, dijo uno de los manifestantes, Michael Gilad, de 53 años. “Pero a este gobierno no le interesamos. Tampoco los rehenes ni los soldados”.

La operación provocó una nueva condena internacional de la ofensiva militar israelí en Gaza. La Secretaria de Estado para Relaciones Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, la calificó de “totalmente imprudente y espantosa”.

“Solo traerá más derramamiento de sangre, matará a más civiles inocentes y pondrá en peligro a los rehenes que quedan”, dijo Cooper en una publicación en las redes sociales, en el que reiteró los llamamientos al alto al fuego, a la liberación de los rehenes de Gaza y a que la ayuda entre en el territorio sin restricciones.

Alemania, que ha sido un firme partidario de Israel, también criticó el asalto, y el ministro de Relaciones Exteriores del país, Johann Wadephul, dijo que Israel iba por “mal camino”.