La paranaense Borrero Müller aportó 20 puntos en el exitoso debut de “Las Panteritas”

En Lima, Argentina debutó con un triunfo por 3 a 1 ante Venezuela.

Con importante aporte de la paranaense Catalina Borrero Müller, la selección argentina sub 17 femenina de vóley debutó con un triunfo ante su par de Venezuela en el Sudamericano de la categoría, que se disputa en Lima, Perú. Las Panteritas se impusieron por 3 a 1 en sets, con parciales de 25-23, 19-25, 25-18 y 25-13.

La jugadora del Paraná Rowing Club (PRC) anotó 20 puntos y fue la segunda máxima anotadora del equipo nacional, que tuvo principal atacante a Sofía Baldo, con 32 unidades.

El elenco nacional, que en la previa del torneo realizó una gira preparatoria en Perú, enfrentará a Colombia este jueves 18 en su segunda presentación, y el viernes 19, se medirá ante Brasil. La transmisión del torneo, que se extenderá hasta el 21 de septiembre, será a través de voleysur.org.

Cabe recordar que el Sudamericano otorgará tres plazas para el Mundial 2026. En caso de que Chile quede en el podio, al ser el organizador de la Copa del Mundo, liberará un cupo.

Los puntos de la Argentina: Pérez (4), Baldo (32), Borrero Müller (20), Boldt (3), Biglia (6), Novello (3), Druetta (L). Ingresaron: Castelli (-), Juncos (-), Pasero (7), Dianda (-), Benítez (L).