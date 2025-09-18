El ‘Gurí’ Martínez y su vuelta al TC Pick Up: “En unos días definimos si corremos o no?

El Gurí Martínez aguardará unos días más para confirmar si corre, o no, en el TCPU en el CVE.

El Autódromo Ciudad de Paraná se prepara para recibir por primera vez al TC Pick Up y, una vez más, la figura de Omar Gurí Martínez vuelve a estar en el centro de la escena. El ídolo de Ford, actual presidente del Club de Volantes Entrerrianos, fue pieza clave para el regreso del Turismo Carretera al trazado y ahora también para que la categoría de camionetas desembarque en el escenario más emblemático de Entre Ríos. La gran incógnita es si el Supremo formará parte o no de la grilla que dirá presente en el emblemático circuito los próximos 27 y 28 de septiembre.

“Por primera vez las TC Pick Up van a estar en Paraná, algo que me pone muy contento. Está la posibilidad de terminar la camioneta nueva, que está construyendo Adrián Fernández, y correr nuevamente en la categoría. Todavía me tengo que juntar con él para ver los avances en el armado y ver si llegamos”, dijo el Gurí.

A lo que agregó: “Creo que es difícil, pero en una semana definimos si corremos o no. Como es Paraná queríamos estar participando, pero ahora nos corresponde asegurar un buen espectáculo”.

Los trabajos en el equipo del Gurí

En cuanto al presente de su estructura, el Gurí Martínez Competición mantiene el armado de dos Ford Ranger en el taller de Adrián Fernández. Una 0km destinada a un eventual regreso de Agustín Martínez, su hijo, tras el fuerte accidente que sufrió en la cuarta fecha. Y otra para reemplazar la unidad destruida en aquel impacto, perteneciente a Javier Jack, su propietario.

La historia entre el Gurí Martínez y Paraná está cargada de momentos imborrables. Los fanáticos del TC aún recuerdan las dos despedidas que protagonizó ante su gente: la primera el 22 de septiembre de 2019, cuando bajó definitivamente la persiana de su campaña en el Turismo Carretera con un Ford Falcon.

Y la más reciente en 2024, con un Ford Mustang de nueva generación. Ese mismo año, incluso, compartió junto a Guillermo Ortelli una exhibición especial en Buenos Aires, al mando de los flamantes modelos NG.

Así, entre la gestión dirigencial y el fuego sagrado que nunca se apaga, el Gurí quiere volver a subirse a una camioneta en el marco de un fin de semana muy especial para su gente y para el automovilismo entrerriano. Para darle un plus a este primer desembarco del TC Pick Up a la capital entrerriana.