Se estrenó “Belén”, la nueva película argentina que promete ser un éxito internacional

Los protagonistas elogiaron el rol de Dolores Fonzi como directora y celebraron que el film vuelva a poner en foco la importancia de la legalización del aborto.

El último estreno de Amazon Prime, “Belén”, promete volver a posicionar a nuestro país dentro de la escena de cine internacional. El film protagonizado y dirigido por Dolores Fonzi, con una producción original de Amazon MGM Studios junto a K&S Films, fue elegido para formar parte de la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 19 al 27 de septiembre en España.

La película relata la historia de una joven tucumana que, al presentar dolores abdominales, recurre al hospital donde es atendida por un equipo médico. En un giro de cuestionables eventos que suceden en aquella sociedad, la mujer enfrenta una injusta sentencia de prisión tras haber sido acusada de cometer un aborto ilegal, lo que la lleva a trabajar en equipo con la abogada Soledad Deza (Dolores Fonzi).

Agencia Noticias Argentinas estuvo presente en el avant premiere de "Belén" y habló con los protagonistas del nuevo film dirigido por Dolores Fonzi.

Camila Plaate, quien interpreta a “Julieta”, habló sobre que se sintió ponerse en la piel de la joven tucumana: “Hablar sobre Belén, es hablar sobre muchas, es conectarse con una historia que nos sucedió a todas. Es sentirme completamente atravesada, como persona principalmente, más que como actriz”.

“Recordar este episodio por el que pasó Belén es recordar las luchas, recordar lo que significan, qué pasó con las compañeras, que hay un montón de compañeras que no están hoy en día con nosotras. Las luchas son unas conquistas, no son unas pavadas, que nuestros derechos son fundamentales y que nos los merecemos. Y la película viene a poner un mensaje de luz en eso”, añadió.

Julieta Cardinelli reconoció que “es un buen momento para estrenar esta película" porque “vuelve a poner en agenda un tema tan importante como la legalización del aborto”, en una sociedad donde otra vez se pone en tela de juicio el derecho adquirido por la lucha feminista.

Por otra parte, el actor Luis Machín elogió que el film vuelva a poner el foco en las batallas ganadas por el feminismo, tal y como es el aborto legal en la Argentina, en una era donde los derechos de la mujer están siendo cuestionados nuevamente.

“Me parece que es extraordinario que (Belén) llegue en este momento. Me parece extraordinario que el cine y sus realizadores recojan el guante también cuando hay atropellos tan grandes como el que estamos viviendo en muchos aspectos, en muchas áreas con un intento de abandono, de conquistas tan importante. En ese sentido, me parece fundamental que el cine se ponga de ese lado, de volver a contar historias que a lo mejor algunos las tienen un poco olvidadas”, reflexionó sobre el proyecto.

“El cine siempre nos recuerda, nos refleja de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Y Belén es una película que claramente pone de nuevo en discusión algo que ya creíamos una conquista. Aquí estaremos, luchando y dando fuerza y dando la batalla que sea necesaria para que los que no escuchan vuelvan a tener oídos de cuáles son las conquistas y los reclamos de la gran mayoría”, agregó.

La actriz Mercedes Morán celebró la llegada de un nuevo film argentino dentro del mercado internacional de cine: “Es un momento estupendo para poder otra vez mostrar esa historia de la mano de una directora como Dolores, un caso que fue paradigmático para todos nosotros. Esta es una película que creo que va a tener un gran destino”.

“A pesar de todo, el cine argentino sigue resistiendo”, sostuvo.

Fuente: Noticias Argentinas.