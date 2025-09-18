Una obra de David Viñas se presenta este sábado en Casa Boulevard

El Teatro de la Universidad de Rosario llega a Paraná con una de sus producciones más recientes titulada "Maniobras (del final de un día)", del escritor y dramaturgo David Viñas. La función tendrá lugar este sábado 20 de septiembre a las 21:00 en Casa Boulevard/Sala Metamorfosis, ubicada en Ituzaingó 80.

La puesta en escena está dirigida por Aldo Rubén Pricco, con la asistencia de Brian Jon Russo, y cuenta con un elenco integrado por Lucía Móttola, David Zoela, Mariano Raimondi, Roberto Chanampa, Paola Scarinci y Virginia Esparza. La obra, que recibió el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, desarrolla su trama a partir de las tensiones y giros inesperados que se dan en una jornada que parece rutinaria, pero que poco a poco se transforma en un territorio donde salen a la luz los secretos, conflictos y emociones contenidas.

La pieza teatral parte de una situación aparentemente simple, ya que se trata de un cumpleaños que reúne a personajes con historias compartidas, pero también con cuentas pendientes.

El texto de David Viñas, uno de los escritores destacados de la literatura argentina del siglo XX, se resignifica en esta versión teatral que busca entender los los vínculos humanos y su forma de expresarse con otros.

Tras la función, el público será invitado a participar de la "Escuela de espectadores", un espacio de diálogo e intercambio que busca profundizar en la experiencia teatral, compartir impresiones y abrir preguntas sobre los sentidos de la obra.

Las entradas tienen un valor general de $15.000 y se ofrecen anticipadas a $13.000, con reservas disponibles a través de los números 341 2298779 y 343 4692199, exclusivamente por WhatsApp