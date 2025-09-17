Exequiel Gómez, la primera cara nueva de Atlético Paraná para el próximo Regional Amateur

Gómez viene de jugar en Colón de San Justo, donde fue finalista del Regional Amateur en 2024.

Atlético Paraná anunció la llegada de Exequiel Gómez como refuerzo para la próxima edición del Torneo Regional Federal Amateur. Se trata de a primera incorporación desde la llegada del flamante director técnico Mauricio Chiementín, quien se hizo cargo este martes del plantel rumbo al certamen futbolístico.

“El volante Exequiel Gómez, proveniente del Club Colón de San Justo, ya se encuentra en nuestra ciudad listo para integrarse al plantel Rojiblanco”, indicaron este miércoles desde las cuentas oficiales del Decano en Instagram y Facebook.

Gómez, de 31 años, se desempeña como delantero y surgió de las divisiones inferiores de Colón de Santa Fe, donde trabajó el flamante DT del Gato. Luego de pasar por la categoría Sub 20 y Reserva, emigró a Sportivo Patria de Formosa y comenzó un largo derrotero por distintos clubes: La Perla del Oeste, Presidente Hayes y Cristóbal Colón de Ñemby -ambos de Paraguay-, Colón de San Justo y 9 de Julio de Freyre.

Nacido el 26 de enero de 1994, Gómez se convirtió en la primera cara nueva del equipo Rojiblanco para el próximo TRFA. Según indicó su DT, el plantel se reforzará solamente en las líneas que considere necesario, aunque antes –según dijo– evaluará a los futbolistas que vienen de consagrarse campeones en el Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF).