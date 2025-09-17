Policiales

Una niña de 8 años resultó gravemente herida tras ser atropellada por una moto en Concepción del Uruguay

17 de Septiembre de 2025 - 20:38

Una menor de 8 años sufrió fractura de tibia y peroné de la pierna izquierda luego de ser embestida por una moto Honda Wave, conducida por un joven de 28 años. El accidente ocurrió en Concepción del Uruguay este miércoles a las 11:30 en la intersección de Ana Urquiza de Victorica y Paloma Efron.

Según el informe policial, la moto circulaba de Norte a Sur por Ana Urquiza de Victorica cuando impactó a la niña. La menor fue trasladada de inmediato al Hospital Justo José de Urquiza, donde el médico policial confirmó que las lesiones califican como graves.

Por disposición de la Fiscalía en turno, se secuestró la moto, se le extrajo sangre al conductor y se relevaron las cámaras de seguridad para determinar la mecánica del accidente

 

Fuente: La Piramide.

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos