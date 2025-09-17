Belgrano venció a Newell’s y se metió en las semifinales de la Copa Argentina

El Pirata se impuso 3 a 1 en La Pedrera, San Luis, y será rival de Argentinos Juniors.

Belgrano de Córdoba superó a Newell’s Old Boys de Rosario por 3 a 1 en el Estadio Único La Pedrera de San Luis por los cuartos de final de la Copa Argentina. El equipo dirigido por el exPatronato Ricardo Zielinski se enfrentará en semifinales contra Argentinos Juniors.

Las emociones llegaron pronto ya que a los 8 minutos Darío Benedetto recibió cerca del área, descargó de primera y asistió a Carlos González, que la levantó y definió de media vuelta.

Belgrano reaccionó y el encuentro creció en intensidad. Los cordobeses se acercaron y tuvieron chances para igualar. En tanto que La Lepra cada vez que recuperó la pelota se acercó al área rival y Benedetto fue su mejor carta.

El duelo no dio respiro y el Pirata hizo méritos para conseguir la igualdad. Juan Espínola creció en el arco Rojinegro con salvadas ante Francisco González Metilli y Lucas Zelarayán.

De tanto buscarlo llegó el premio para Belgrano y a los 23 minutos Franco Jara metió una media chilena y firmó el empate. Fue merecido para el Celeste.

En el inicio del complemento Belgrano golpeó otra vez y a los seis minutos dio vuelta el resultado, luego de otra tapada de Espínola, una pifia y apareció Lisandro López que tocó de primera y puso en ventaja al Pirata.

A los 27 del complemento el encuentro se suspendió por dos minutos debido a las bengalas que encendieron los hinchas de Newell’s. Una vez que el árbitro Leandro Rey Hilfer confirmó que estaban dadas las condiciones, ordenó reanudar el encuentro.

Belgrano fue más punzante y a los 31 liquidó el pleito: una linda jugada por el sector derecho en la que Lucas Zelarayán le dio un pase quirúrgico a Julián Mavilla y su centro lo conectó el propio Jara, que decretó el 3-1 y decoró el resultado final.

Por segunda vez Belgrano se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina y se medirá contra Argentinos Juniors que venció 1-0 a Lanús, señala Infobae.

Independiente Rivadavia fue el primer clasificado a las semifinales de la presente edición con su triunfo 3-1 sobre Tigre en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, y espera en semis por River Plate o Racing, que todavía no tiene fecha porque ambos están disputando los cuartos de la Copa Libertadores.