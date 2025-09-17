La mayoría de los diputados entrerrianos rechazaron los vetos de Milei

La mayoría de los diputados nacionales entrerrianos votaron este miércoles para rechazar los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, en un debate conjunto que ratificó la promulgación de ambas normas.

En Entre Ríos, se impuso la posición de insistir con la sanción: acompañaron Marcela Antola (Democracia para Siempre), Atilio Benedetti (UCR), y los cuatro legisladores de Unión por la Patria (Gustavo Bordet, Tomás Ledesma, Carolina Gaillard y Blanca Osuna).

En cambio, se alinearon con el veto presidencial Nancy Ballejos (PRO) y Beltrán Benedit (La Libertad Avanza). El único ausente fue Francisco Morchio (Encuentro Federal).