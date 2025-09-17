Fuerza Entre Ríos denunció nuevamente a la lista de Gaillard por el uso de la denominación Ahora la Patria

Los apoderados de Fuerza Entre Ríos, lista que lleva como candidatos en primer término a Adán Bahl y Guillermo Michel, realizaron una presentación ante la Secretaría Electoral en la que solicitan que la Lista 503 de Carolina Gaillard y Paola Rubattino se abstenga de utilizar en redes sociales la denominación “Ahora la Patria”.

Fuerza Entre Ríos había denunciado la denominación elegida por Gaillard y Rubattino, que debieron cambiarla luego de una resolución de la justicia electoral en el trámite de inscripción de listas. Las candidatas reinscribieron la lista con el nombre Ahora 503.

Desde la lista de Bahl y Michel entienden que persiste el incumplimiento de lo ordenado por la Cámara Nacional Electoral en agosto porque la denominación es usada en perfiles de redes sociales, según hicieron saber en una presentación enviada a ANÁLISIS.

En el escrito piden “que se disponga el cese inmediato” del uso del nombre “Ahora la Patria” en las redes sociales y en medios audiovisuales, atento a que la disposición de la justicia electoral indicó que el uso del nombre era “susceptible de provocar confusión en el electorado”.

Los apoderados de Fuerza Entre Ríos, Rubén Cabrera, Eliana Ramos y Gonzalo García Garro, adjuntaron capturas de redes sociales donde el nombre se sigue usando.

Una de las capturas que adjuntaron los apoderados de Fuerza Entre Ríos.

“La denominación Fuerza Entre Ríos tiene un vínculo directo con el Fuerza Patria a nivel nacional, representando la misma corriente ideológica y política, con el Partido Justicialista como columna vertebral. Este vínculo ideológico es reconocido y comprendido por el electorado”, argumentaron desde el espacio.