Sóftbol: Argentina le ganó a Estados Unidos y retomó la punta

Argentina le ganó a Estados Unidos y retomó la punta del Campeonato Panamericano U23 de sóftbol.

La selección argentina de sóftbol venció en la noche de este miércoles a la noche por 3 carreras a 1 a Estados Unidos en el cierre de la quinta fecha del Panamericano U23 masculino que se disputa en Santa Rosa, La Pampa. Es de recordar que la competición clasificará a cuatro seleccionados para el Mundial de la categoría que se jugará en Colombia el año que viene.

El equipo Albiceleste, integrado en su mayoría por jugadores paranaenses, se recuperó de la derrota en la jornada anterior ante Canadá (10-2) y con este triunfo y la caída de los canadienses ante República Dominicana volvió a comandar las posiciones.

Las carreras del equipo argentino fueron obra de Luciano Biondi y Naim Brahin en el tercer inning y Felipe Muñoz en el sexto; mientras que para los estadounidenses marcó Brennan Ducharme, en el tercero.

De esta forma, Argentina, México y Venezuela comparten la primera colocación con récord de cuatro triunfos y una derrota, mientras que Canadá y Estados Unidos marchan con 3-2; Guatemala y Dominicana quedaron con 1-4 y Perú cierra con 0-6.

En la jornada de este jueves, Argentina cerrará nuevamente, desde las 19.30, frente a Venezuela, que cuenta con un partido perdido y cuatro ganados, señala Paraná Deportes.

Cabe resaltar que la ronda clasificatoria se jugará hasta este viernes, y el sábado habrá semifinales y final. De este certamen, los cuatro mejores equipos clasifican al Mundial U23 WBSC 2026.