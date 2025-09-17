Dieron el alta médica a la docente baleada por su pareja policía en Gualeguaychú

Después de semanas de internación, Carolina Huck, la docente de 31 años gravemente herida por su pareja, el policía motorizado Mariano Corvalán, fue dada de alta este miércoles en Gualeguaychú y regresó a su hogar para continuar con el proceso de recuperación.

El hecho ocurrió el domingo 24 de agosto, alrededor de las 21.30, en la vivienda de la pareja ubicada en La Rioja y Gutenberg, en la zona norte de la ciudad. Huck sufrió una herida de bala con arma reglamentaria, que comprometió órganos vitales y afectó su movilidad.

Tras pasar por la Unidad de Terapia Intensiva y luego ser trasladada a una habitación común del Hospital Centenario, la maestra finalmente pudo abandonar el hospital.

Mientras tanto, el fiscal Jorge Gutiérrez aguarda para tomarle declaración a Huck. Por otra parte, este miércoles se desestimó la excarcelación solicitada por el abogado defensor del acusado, Alfredo Vitale.

En la audiencia realizada en Tribunales, el juez Mauricio Derudi ratificó los 50 días de prisión preventiva que cumple Corvalán por tentativa de homicidio -en contexto de violencia de género- en la Comisaría del Menor, la Mujer y la Violencia Familiar, medida dispuesta por el juez de Garantías Ignacio Telenta.