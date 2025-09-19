El primer viaje del papa León XIV será a Turquía a fines de noviembre por el aniversario del Concilio de Nicea

León XIV conmemorará los 1700 años del Concilio de Nicea con un viaje a Turquía, participando en una celebración ecuménica.

“Estoy muy interesado en esto y espero poder ir a Nicea a finales de noviembre”, declaró en una entrevista con Crux, un portal estadounidense de información religiosa, publicada hoy en el libro biográfico 'León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI'.

Nicea, actualmente la ciudad turca de Iznik, fue sede del primer concilio ecuménico en el año 325.

“Algunos inicialmente imaginaron que sería un encuentro entre yo y Bartolomé, el Patriarca de Constantinopla, pero pedí que se convirtiera en una ocasión ecuménica para invitar a líderes de muchas religiones o comunidades cristianas diferentes a participar en este encuentro”, explicó el Papa.

León XIV subraya que “Nicea es un credo, es uno de los momentos en los que, antes de que se produjeran las diversas divisiones, todos podían todavía encontrar una común profesión de fe”, publicó la agencia católica Aica.

El Papa sostiene que el diálogo ecuménico y la búsqueda de la unidad cristiana “debe ser uno de los objetivos de la Iglesia hoy”.

“Ya me reuní con varios patriarcas, incluido el representante del patriarca Kirill de Moscú. La Iglesia Ortodoxa Rusa, después de la Católica, es la denominación cristiana más grande del mundo, pero debido a la guerra y a ciertas declaraciones, esta separación se ha ampliado en lugar de reducirse. Otro aspecto de mi servicio a la Iglesia y a los creyentes es tender puentes también en este sentido”, concluyó León XIV.