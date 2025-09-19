La banda Magma vuelve al escenario local para celebrar 49 años de música

La banda Magma regresará a Paraná para ofrecer un concierto en el escenario de La Vieja Usina, ubicada en Gregoria Matorras 861. La presentación, programada para este sábado 20 de septiembre a las 21:00, se enmarca en un nuevo aniversario de la agrupación, que nació en la capital entrerriana en 1975 y se consolidó como un ícono de la Alternativa Musical Argentina. Con casi cinco décadas de trayectoria, el grupo se prepara para un reencuentro con el público de su ciudad natal.

El concierto será protagonizado por la formación actual del grupo, integrada por Alberto Felici en voz, Alfredo Ibarrola en teclados y Pancho Torres en guitarra y bajo. Este trío constituye la base de la banda en la actualidad, aunque no se trata de una propuesta cerrada, ya que Magma suele interactuar con exintegrantes y músicos invitados de las distintas ciudades donde se presenta. Esa dinámica de apertura y colaboración es parte de las características que la agrupación sostiene desde sus inicios.

El objetivo del espectáculo es celebrar un recorrido musical que comenzó hace casi medio siglo y que supo atravesar diferentes épocas y contextos. A lo largo de su historia, Magma editó nueve discos que reflejan su constante búsqueda artística. En la década del ochenta lanzó sus primeros tres trabajos en vinilo: Canto para una consagración, La transformación y Musiqueros del silencio. En los noventa sumó a su discografía en formato CD títulos como Chau al tiempo, Magma, Krónicas 1, Krónicas 2, El Hermanador y El Camino.

En las distintas etapas de la banda participaron más de treinta músicos de Entre Ríos y Santa Fe, aspecto que rápidamente destacó a Magma como un proyecto colectivo, abierto y ligado a la identidad regional. Esa característica le permitió mantenerse vigente, permanecer conectados y en constante intercambio con nuevas generaciones y públicos.

Las entradas anticipadas están a la venta a un valor de $15.000 en Disquería Breyer y a través de la plataforma www.plateavip.com.ar. El día del espectáculo también podrán adquirirse en puerta, con un costo de $18.000.

