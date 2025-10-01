Bullrich pidió explicaciones a Espert: "No podemos aceptar personas aliadas a un narco"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue categórica respecto del escándalo que protagoniza el diputado y candidato a renovar su banca José Luis Espert. "Es muy importante aclarar la situación ya", reclamó en una entrevista telefónica este miércoles.

"Hace falta una explicación", dijo Bullrich, en referencia al escándalo que vincula a Espert con el narcotraficante estadounidense Fred Machado, quien habría financiado su campaña", dijo en declaraciones a Radio La Red.

En esa línea, la ministra de Seguridad agregó: "Es algo del 2019, hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó. Necesitamos saber. Él puede haber presentado una explicación en la Justicia Electoral, que puede ser válida o no; es importante conocerla".

"Parece una persona que estando en una elección, se le metió algo que estaba metido en el narco. Imagínese que nosotros, que combatimos al narco con todo no podemos aceptar conductas o personas que estén aliadas al narco, que hayan recibido plata", dijo la ministra.