Swiss Medical compró Diagnóstico Maipú

La empresa brasileña Dasa se sumó a la lista, cada vez más larga, de multinacionales que dejan el mercado argentino. El grupo de la salud anunció la venta de su controlada Diagnóstico Maipú, líder en diagnóstico por imágenes y laboratorio, al grupo local Swiss Medical.

Dasa es una de los mayores jugadores en el negocio de la salud en Brasil y el líder en el negocio de la medicina diagnóstica, con más de 25.000 empleados y 350.000 profesionales médicos asociados. El grupo había desembarcado en el país en 2018, con la compra de Diagnóstico Maipú.

“La operación marca el inicio de un nuevo ciclo para Diagnóstico Maipú, que mantiene su compromiso con la calidad, la precisión y la humanización en la atención, ahora bajo la gestión de Swiss Medical. La decisión fue tomada con responsabilidad estratégica, con el objetivo de garantizar la sustentabilidad del negocio y de valorizar el legado construido por Maipú”, explicaron en Dasa.

El monto de la operación no fue dado a conocer y solo trascendió que Swiss Medical está adquiriendo el 100% de Diagnóstico Maipú.

“La filosofía de Maipú está muy alineada con la de Swiss Medical: excelencia médica, innovación tecnológica y foco obsesivo en la experiencia integral del paciente. Esta incorporación nos va a permitir potenciarnos y, al mismo tiempo, abrir oportunidades para acercar centros de diagnóstico de excelencia a lugares que hoy no cuentan con ellos”, señaló Facundo Belocopitt, Vicepresidente de Swiss Medical.

Swiss Medical es la empresa líder en salud de la República Argentina que cuenta hoy con 16.500 colaboradores. En 2025 inauguró el Sanatorio Nordelta y un nuevo Centro Médico en Tortugas Open Mall.

(Fuente: La Nación)