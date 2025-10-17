"Si lo sabe cante": una noche de tango y homenaje en Ferrero Cantina

Ferrero Cantina prepara una noche de reunir música, baile y humor porteño con acento entrerriano. Bajo el título "Si lo sabe cante", el espectáculo será una especie de homenaje a Roberto Galán y a su formato televisivo, pero trasladado a una atmósfera de milonga y encuentro popular. El encuentro está programado para este viernes 17 de octubre, a las 21, en la sede del lugar (Piedrabuena 133).

La cantina ofrecerá una edición especial del ciclo "Milonga Amiga", que reúne a artistas locales y regionales en torno al tango, el vals y la milonga. El evento tiene un doble propósito, por un lado celebrar el género y mantener el espíritu de camaradería que caracteriza a las milongas, y por el otro también pretende participar y compartir el escenario con el público.

El espectáculo contará con la presencia de dos agrupaciones reconocidas por su trayectoria y por su manera de reinterpretar el tango desde la identidad entrerriana. Por un lado, Tango Entrerriano, conformado por Martín Carrere, Juan Peñas y Santiago Weber. Por otro, Arrabaleras, el dúo integrado por Ángela Herrera y Silvina Badano.

En el escenario, el público será invitado a participar y tendrá su momento para cantar.

Esta velada de milonga apunta a sostener la tradición de los encuentros populares, en una etapa donde el tango encuentra nuevos espacios para renacer.

Las reservas pueden realizarse al número 343 4293086