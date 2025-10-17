La subcomisión de Cultura de la Federación de Jubilados Provinciales presenta "Las imprudencias del deseo"

El Grupo Gozantes de Paraná ofrece una función del espectáculo "Las imprudencias del deseo" –varieté picaresca- el viernes 17 de octubre a las 19 hs. en el Salón ubicado en Alem 450 de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales. Invitados por la subcomisión de Cultura, esta obra cuenta con once artistas en escena y una duración de aproximadamente una hora. La entrada es libre y gratuita.

El Grupo que presenta el espectáculo está conformado por Eli Rossa, Rita Dellaqua (Santa Fe), Laura Alberto, Verónica Nardín, María Eugenia Laguinge (Córdoba), Alejandra Florenza, Ariel Bertellotti, Fernanda Pastori, Sofía Pastori, Felipe Sato, Analía Venanzi, con la dirección Raúl Dayub.