Casa Banano inaugura la cuarta edición de "Artistas y Objetos"

Este viernes 17 de octubre, a partir de las 19, se inaugurará en Casa Banano (Córdoba 145) de Paraná la cuarta edición de "Artistas y Objetos", una muestra colectiva que reúne diez proyectos de artistas entrerrianos y santafesinos. La propuesta invita a recorrer los distintos espacios de la casa, el jardín y la terraza, mientras se disfruta de música, tragos y pizzas a la parrilla. La iniciativa forma parte del trabajo curatorial y de gestión de Florencia Sabattini, artista visual y creadora de Casa Banano, quien desde 2021 impulsa este espacio independiente dedicado al arte contemporáneo y al cruce entre disciplinas.

La muestra se plantea como una experiencia expandida que va más allá del formato expositivo tradicional. En esta edición, diez proyectos fueron seleccionados para intervenir los ambientes de la casa. Participan Ana Bravo con "Mapa de horas"; Mariela Herrera y Lorena Cabello con el mural textil "Mural textil"; Valentina Anadón con "Camelia"; Miguel Núñez con "Reloj barroco"; el Colectivo Hormiguero con "El peso"; Lara Juárez con "Sentarse"; Juliana Roa con "Guarda"; el Colectivo Forajidos con "Rincón"; y Brisa García con "La mesa". Cada propuesta aborda la relación entre el objeto, el cuerpo y el espacio, desde distintos lenguajes y materiales.

La apertura será, como es habitual en Casa Banano, un acontecimiento participativo. Se trata de una noche de convivencia entre el arte, la música y la gastronomía. La dinámica propone que los visitantes recorran libremente las instalaciones, conversen con los artistas y disfruten del ambiente relajado.

Casa Banano nació en 2021 como un proyecto autogestionado impulsado por Florencia Sabattini, artista visual que trabaja con pintura, cerámica, tejido y objetos. Sabattini, cuya formación y vida profesional se desarrollaron entre Buenos Aires y Entre Ríos, decidió crear en Paraná un lugar para la producción y exhibición de arte contemporáneo. Desde su apertura, la casa desarrolla muestras, talleres, residencias, ferias y encuentros que promueven el intercambio entre artistas de distintas provincias. "Artistas y Objetos" es una iniciativa del espacio pensada para dar visibilidad a prácticas artísticas locales.

Con entrada libre y gratuita.