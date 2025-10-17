Primera Nacional: Gabriel Gómez ya rescindió su contrato con Patronato

Gabriel Gómez ya rescindió su contrato con Patronato y la dirigencia comenzó a buscar su reemplazante.

Si bien se espera por la confirmación oficial de parte de la entidad, trascendió que Gabriel Gómez dejó de ser el director técnico de Patronato y la entidad ya está en la búsqueda de su sucesor. En este marco, ya se ofrecieron algunos nombres, algo que habitualmente pasa en este tipo de situaciones.

El director técnico adelantó la reunión programada para la semana que viene con la comisión directiva y rescindió su contrato. Según trascendió, el acuerdo fue recíproco ya que en la idea de Adrián Bruffal, el nuevo presidente, el proyecto deportivo se encararía con otro cuerpo técnico.

Más allá de la desvinculación, el conductor táctico podría decir presente el próximo martes, cuando el plantel regrese a los entrenamientos para despedirse de los futbolistas, antes de cerrar su ciclo en calle Grella, señala Código Patrón.

Justamente, en su paso por El Rojinegro el entrenador cosechó 12 triunfos, 12 empates y 11 derrotas, con un 46% de efectividad. Además, tuvo una gran temporada de local con un record de 12 cotejos sin caídas.