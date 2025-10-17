Básquet asociativo: Echagüe y Unión de Crespo celebraron en cierre de la décima fecha

Echagüe fue uno de los equipos que festejó en el cierre de la fecha 10 del Torneo Clausura de la APB.

La décima fecha del Torneo Clausura de Primera División de la Asociación Paranaense de Básquet ya es historia y en el cierre de la actividad hubo triunfos de Unión de Crespo y Echagüe, ambos se hicieron fuertes en sus respectivos escenarios.

Por un lado, en el estadio Luis Butta el AEC edificó su segunda victoria en el certamen y fue al vencer por 64 a 60 a San Martín de Gazzano en un duelo de elencos que se ubican en los últimos escalones de la tabla.

En la Capital Nacional de la Avicultura, en tanto, el Cervecero derrotó a Patronato 90 a 74 sin complicaciones para salir un poco de los últimos lugares de las ubicaciones.

Es de recordar que la fecha comenzó el martes con la victoria de Sionista sobre Estudiantes, 70 a 46, de Ciclista ante Talleres por 91 a 54 y de Olimpia, de visitante, frente a Quique Club por 68 a 66.

Libre quedó en la ocasión Recreativo.

Las posiciones

Sionista 18 (8-2)

Recreativo 16 (8-0)

Estudiantes 16 (6-4)

Ciclista 15 (7-1)

Olimpia 15 (6-3)

Quique 14 (5-4)

Paracao 13 (4-5)

Rowing 13 (4-5)

Talleres 13 (4-5)

Unión 13 (4-5)

Patronato 11 (1-9)

Echagüe 11 (2-7)

San Martín 9 (0-9)