Elecciones 2025: está disponible la aplicación “Elecciones Legislativas 2025” para seguir el recuento de votos

Por esta aplicación se podrá seguir el recuento provisorio de votos de las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE), lanzó oficialmente la aplicación “Elecciones Legislativas 2025”, la herramienta digital clave para que los ciudadanos sigan en tiempo real el recuento provisorio de las elecciones del próximo domingo 26 de octubre.

La aplicación, ya disponible para descarga en las tiendas oficiales de Android (Google Play) y iOS (App Store), centraliza toda la información relevante de la jornada electoral y está dirigida a facilitar el acceso a datos cruciales para los votantes.

Entre sus funcionalidades más destacadas, la DINE confirmó que:

-Resultados Provisorios: a partir de las 21 horas del domingo 26 de octubre, estarán disponibles los resultados del recuento provisorio. Los usuarios podrán consultar el detalle por provincia y por las distintas categorías electorales.

-Acceso a Telegramas: la aplicación permitirá acceder a los resultados por mesa e incluso consultar los telegramas que se contabilizarán durante la noche de la elección, garantizando transparencia en el proceso.

-Consulta al Padrón: los ciudadanos ya pueden consultar su lugar de votación en el padrón electoral oficial.

-Guía para Votar: la app también incluye información de utilidad sobre la jornada, destacando el paso a paso para votar con la modalidad de Boleta Única Papel.

De esta forma, la cartera de Interior busca modernizar la difusión de la información y asegurar una cobertura digital completa de los comicios legislativos.

Links de descarga

La aplicación "Elecciones Legislativas 2025" ya puede descargarse desde las tiendas oficiales de iOS (App Store) y Android (Google Play)

Link de descarga Android (Google Play): https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gob.elecciones.argentina2025

Link de descarga iOS (App Store): https://apps.apple.com/ar/app/elecciones-legislativas-2025/id6753986744