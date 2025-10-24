Werner partirá noveno en la final del TC Pick Up

Este viernes se disputaron las series de la novena fecha del TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Los pilotos participaron de las dos competencias que definieron el ordenamiento para la final que se disputará por la tarde, a partir de las 16.20.

En la primera serie el ganador fue Juan Gianini. El piloto de Ford requirió de ocho minutos, 36 segundos y 971 milésimas para quedarse con la victoria. A quien fue además el poleman del jueves lo siguieron Germán Todino y Juan Ebarlín.

Pese a su victoria, Gianini no pudo evitar que Agustín Canapino sea el que largue con la cuerda en la final. Esto se debe a que ganó la segunda carrera en ocho minutos, 35 segundos y 335 milésimas: fue más rápido que Gianini. Al de Arrecifes lo siguieron los Toyota de Andrés Jakos y Matías Rodríguez.

En la segunda serie, que fue la más veloz, el paranaense Mariano Werner terminó quinto, de manera que largará en la novena posición de la grilla en la final de este viernes por la tarde.

Werner llegó a esta fecha como puntero del campeonato con 65 puntos, pero Canapino tiene 62,5 y amenaza con superarlo dependiendo de los resultados de la final. Es por eso que el de la capital entrerriana deberá remontar en la definición.

Series | TC Pick Up | Fecha 9 (en La Plata)

-Primera serie:

1°) Juan Gianini (Ford): 8’36”971/1000.

2°) Germán Todino (Toyota): a 9”950/1000.

3°) Juan Ebarlín (Toyota): a 11”191/1000.



-Segunda serie:

1°) Agustín Canapino (Chevrolet): 8’35”335/1000.

2°) Andrés Jakos (Toyota): a 7”907/1000.

3°) Matías Rodríguez (Toyota): a 9”366/1000.

---

5°) Mariano Werner (Toyota): a 15”963/1000.